10 bin 100 TL ve üstü maaş alan emekliye pazartesi 09.10’da 14.830 TL ilave ödeme müjdesi

Emeklilik maaşlarındaki en düşük aylık ödeme 10 bin liraya çıkarıldı, bu da promosyon ödemelerini doğrudan etkiledi. Artık her emekli en yüksek promosyon diliminden faydalanabilecek. Bankaların sunduğu promosyon miktarları ve ek avantajlar çeşitlilik gösteriyor. Emekliler, bankalara başvurarak daha yüksek promosyonlar için fark talep edebilecek.
FİBABANKA
7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL ve üstü: 7.500 TL
GARANTİ BBVA
7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL ve üstü: 7.500 TL
Kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus.
Mobilden müşteri olup maaş taşıma talimatını verenin 500 TL ve üzeri harcamasına 1.500 TL ek bonus.
AKBANK
7.500-9.999 TL: 9.000 TL
10.000 TL ve üstü: 10.000 TL
1 fatura talimatına 400, en çok toplam 2.000 TL chip para.