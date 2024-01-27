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10 bin 100 TL ve üstü maaş alan emekliye pazartesi 09.10'da 14.830 TL ilave ödeme müjdesi

2024 yılına girerken, emekli maaşlarındaki artış promosyon kampanyalarını da canlandırdı. Maaşlara yapılan zamlar bankaların promosyon tekliflerini de yeniden şekillendirdi. Maaşlarının artış göstermesiyle birlikte tüm emekliler artık daha avantajlı promosyon dilimlerinden yararlanma şansına sahip. Emekli maaşlarının genelde %49.25 oranında artmasıyla promosyon kampanyalarının da önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 09:03 Güncelleme 27 Ocak 2024, 09:03
10 bin 100 TL ve üstü maaş alan emekliye pazartesi 09.10’da 14.830 TL ilave ödeme müjdesi

Emeklilik maaşlarındaki en düşük aylık ödeme 10 bin liraya çıkarıldı, bu da promosyon ödemelerini doğrudan etkiledi. Artık her emekli en yüksek promosyon diliminden faydalanabilecek. Bankaların sunduğu promosyon miktarları ve ek avantajlar çeşitlilik gösteriyor. Emekliler, bankalara başvurarak daha yüksek promosyonlar için fark talep edebilecek.

FİBABANKA

7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL ve üstü: 7.500 TL

GARANTİ BBVA

7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL ve üstü: 7.500 TL
Kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus.
Mobilden müşteri olup maaş taşıma talimatını verenin 500 TL ve üzeri harcamasına 1.500 TL ek bonus.

AKBANK

7.500-9.999 TL: 9.000 TL
10.000 TL ve üstü: 10.000 TL
1 fatura talimatına 400, en çok toplam 2.000 TL chip para.

DENİZBANK

7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL
10.000 TL ve üstü: 5.000 TL

ING

7.500-9.999 TL arası: 9.000 TL
10.000 TL ve üstü: 10.000 TL
Her fatura talimatına 1.000, toplamda en çok 5.000 TL

İŞ BANKASI

7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL ve üstü: 7.500 TL

KUVEYT TÜRK

7.500-9.999 TL arası: 7.200 TL
10.000 TL ve üstü: 8.000 TL

QNB FİNANSBANK

7.500-9.999 TL arası: 7.200 TL
10.000 TL ve üstü: 8.000 TL
Kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 TL indirim

TEB

7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL
10.000 TL ve üstü: 5.000 TL

YAPI KREDİ

7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL ve üstü: 7.500 TL
2 fatura ödeme talimatına 500 TL
Kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL

ZİRAAT BANKASI

7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL
10.000 TL ve üstü: 5.000 TL

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