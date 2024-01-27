10 bin 100 TL ve üstü maaş alan emekliye pazartesi 09.10’da 14.830 TL ilave ödeme müjdesi

Emeklilik maaşlarındaki en düşük aylık ödeme 10 bin liraya çıkarıldı, bu da promosyon ödemelerini doğrudan etkiledi. Artık her emekli en yüksek promosyon diliminden faydalanabilecek. Bankaların sunduğu promosyon miktarları ve ek avantajlar çeşitlilik gösteriyor. Emekliler, bankalara başvurarak daha yüksek promosyonlar için fark talep edebilecek.