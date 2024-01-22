E-devlet SORGULAMA EKRANI! Zamlı aile sosyal yardım paraları ne kadar oldu? Ocak 2024 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

🔴YÜZDE 50 ZAM GELMESİ HALİNDE YENİ AİLE DESTEK ÖDEMELERİ
450 TL ve altı olanlar için 1.875 TL
450 TL ve üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar için 1.650 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 1.425 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 1.275 TL
NOT: Rakamlar tahminidir. Güncel zam oranı belli olduğunda yeniden hesaplanacaktır.
E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplare geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.
Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
E-DEVET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATIYOR?
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı ödemeleri için şu sözleri kullandı: "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (10 Ocak) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız."