Zamlı SED, 65 yaş aylığı, evde bakım, dul-yetim, engelli ve aile destek yardımı tablosu çıktı! 85 milyon için yeni liste duyuruldu!

65 YAŞ AYLIĞI Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen tutar 3 bin 504 liraya çıkıyor. EVDE BAKIM AYLIĞI Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği de 7 bin 608 liraya yükseliyor.

ENGELLİ AYLIĞI Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan vatandaşlara yapılan ödeme yüzde 40-69 engeli olanlara 2 bin 797 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liraya yükseliyor.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık bu tutar da 2 bin 797 liraya çıkıyor. HASTALARA NAKDİ YARDIM Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 7 bin 608 liraya ulaşıyor.