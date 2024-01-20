SGK yaş gün tablosunu güncelledi! 4200-5400-7200 prim hesabında şartlar değişti

Emeklilik aylığı bu üç şarttan en son tamamlanan tarihe göre belirleniyor ve yaş şartı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle değiştirilmedi.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK: GEREKLİLİKLER NELER? 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK'lı olarak sigortalı olanlar için kısmi emeklilikte prim günü şartı 4500 gün olarak belirlenmiş durumda. Yani bu kişilerin 12.5 yıl prim ödemeleri gerekiyor. Bu şartların yanı sıra, 25 yıldır sigortalı olmak ve cinsiyete göre belirlenen yaş şartını tamamlamak da zorunlu.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN... Bağ-Kur reformu kapsamında, Bağ-Kur sigortalılarına yönelik önemli değişiklikler bekleniyor. Reform ile küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişinin prim günü şartı 9000'den 7200 güne düşürülecek.

Ayrıca 5400 prim günüyle (15 yıl) kısmi emeklilik hakkı kazanan Bağ-Kur sigortalıları için bu sürenin 4500 güne (12.5 yıla) indirilmesi öngörülüyor. Bu değişiklikle Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj sağlanacak. Ancak, bu durumda da yasal olarak belirlenmiş yaş şartının tamamlanması gerekecek.