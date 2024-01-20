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SGK yaş gün tablosunu güncelledi! 4200-5400-7200 prim hesabında şartlar değişti

Çalışma hayatında fazla çalışma imkanları kısıtlı olan bireyler için kısmi emeklilik büyük bir destek olarak öne çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre belirlenen prim ödeme süreler, daha az primle emeklilik fırsatı sunuyor. Son zamanlarda yapılan düzenlemeler bu alanda yeni adımların atılmasını da gündeme getiriyor. Özellikle çalışma imkanları sınırlı olan kişiler için bazı erken emeklilik şartları önemli bir adım olarak görülüyor.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 15:46 Güncelleme 20 Ocak 2024, 15:46
SGK yaş gün tablosunu güncelledi! 4200-5400-7200 prim hesabında şartlar değişti

Emeklilik pek çok kişinin hayali olmakla birlikte sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartların tamamlanması gereken bir süreç oluyor. Ancak gerekli prim gününü tamamlayanlar için kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. Bazı sigortalılara emeklilik için gerekli olan prim günü tamamlanmış olsa dahi, kısmi emeklilik imkanı sunuluyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK: KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kısmi emeklilik imkanı ile 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkına kavuşabiliyor. Bu haktan yararlanmanın ilk şartı, 8 Eylül 1999 veya daha önce sigorta başlangıcı yapmış olmak.

Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı çalışanlar bu fırsattan yararlanabilirler. Emeklilik için gerekli olan 3600 prim günü (10 yıl), 15 yıl sigortalılık süresi ve cinsiyete göre belirlenen yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

Emeklilik aylığı bu üç şarttan en son tamamlanan tarihe göre belirleniyor ve yaş şartı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle değiştirilmedi.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK: GEREKLİLİKLER NELER?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK'lı olarak sigortalı olanlar için kısmi emeklilikte prim günü şartı 4500 gün olarak belirlenmiş durumda. Yani bu kişilerin 12.5 yıl prim ödemeleri gerekiyor. Bu şartların yanı sıra, 25 yıldır sigortalı olmak ve cinsiyete göre belirlenen yaş şartını tamamlamak da zorunlu.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN...

Bağ-Kur reformu kapsamında, Bağ-Kur sigortalılarına yönelik önemli değişiklikler bekleniyor. Reform ile küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişinin prim günü şartı 9000'den 7200 güne düşürülecek.

Ayrıca 5400 prim günüyle (15 yıl) kısmi emeklilik hakkı kazanan Bağ-Kur sigortalıları için bu sürenin 4500 güne (12.5 yıla) indirilmesi öngörülüyor. Bu değişiklikle Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj sağlanacak. Ancak, bu durumda da yasal olarak belirlenmiş yaş şartının tamamlanması gerekecek.

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