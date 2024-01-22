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Kök maaşı 7.500, 7.600, 7.700, 8.200, 9.000 TL, 9.200, 9.300 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin İLAVE ZAM ile yeni maaş tablosu açıklandı

Türkiye'de emekli vatandaşlarımızı sevindirecek müjdeli bir haber geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranında önemli bir artış gerçekleşti. Bu önemli değişiklik, emeklilerin maddi açıdan daha iyi bir hayat sürmelerine katkı sağlayacak ve ekonomik anlamda bir rahatlama getirecek. Yapılan güncelleme ile emeklilere yapılacak zam oranı 5 puanlık bir ilave ile yüzde 42.6'ya yükseltildi. Bu, Türkiye'deki emekliler için son yıllarda yapılan en büyük zam oranlarından biri olarak tarihe geçti. Özellikle emekliler için büyük bir önem taşıyan bu artış, yaşam standartlarını yükseltme ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olma fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 10:33 Güncelleme 22 Ocak 2024, 10:33
Kök maaşı 7.500, 7.600, 7.700, 8.200, 9.000 TL, 9.200, 9.300 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin İLAVE ZAM ile yeni maaş tablosu açıklandı

Emekli aylıklarına yansıtılan zam oranının artışı ve kök aylıkların nasıl etkileneceği konusunda önemli bilgiler mevcut. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici haberler geldi: Hem kök aylıklarına yapılan zam hem de taban aylık ödemelerinde önemli artışlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamayla emeklilerin yüzünü güldürdü. Emeklilik ödemelerine eklenen yüzde 5.03'lük refah payıyla birlikte, zam oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükseltildi. Ayrıca, taban aylık ödemeleri de yüzde 33.3 oranında artırılarak 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Bu müjdeli haber, emeklilerin hayat standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu bu zamlar, emeklilerin maaşlarına bugünden itibaren yansıtılmaya başlandı. Ayrıca, ilave zam düzenlemesi de bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilerin kök aylıklarında nasıl bir değişiklik olacağı ve 10 bin lira taban aylık uygulamasının detayları merak konusu. Peki, bu yeni düzenlemeyle emeklilerin hesaplarına ne kadar para yatırılacak? Dul ve yetimler için ödemeler ne kadar artacak? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası, emeklilerin ve ailelerinin hayatını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeleri içeriyor.

Emekli Maaşlarına Yansıyan Zam Oranı ve Taban Aylık Artışı

  • Zam Oranı Artışı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranını yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükselttiklerini duyurdu.
  • Taban Aylık Artışı: Emeklilere yapılacak taban aylık ödemesi, 7 bin 500 liradan yüzde 33.3 artışla 10 bin liraya çıkarıldı.

Kök Aylıklar ve Hesaplamalar

  • Kök Aylığa Yapılan Zam: Kök aylığa yüzde 42.6 oranında zam yapılacak. Eğer kök aylık 7 bin 135 liranın altında ise yüzde 5, üstünde ise yüzde 4 ek ödeme eklenecek.
  • En Düşük Kök Aylık Hesaplaması: Örneğin, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük kök aylık, yüzde 42.6 zamla 6 bin 733 lira 29 kuruşa yükselecek ve 10 bin liraya tamamlanacak.

Dul ve Yetimlere Yansıyan Artışlar

  • Dul ve Yetim Ödemeleri: SSK ve Bağ-Kur'dan maaş alan dul ve yetimlerin kök aylıklarına da yüzde 42.6 zam yansıtılacak. 10 bin lira taban aylık düzenlemesi dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak.

Zam Düzenlemesinin Uygulanma Zamanı

  • Maaş Ödemeleri Başlıyor: Emeklilere maaş ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor. Ancak, refah payı ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesi henüz yürürlüğe girmediği için, bu ayki maaş ödemelerinde bu artışlar görülmeyecek.

Ödeme Takvimi

  • SSK Emeklilerinin Ödeme Takvimi: SSK emeklilerinin maaş ödeme günleri tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.
  • Bağ-Kur Emeklilerinin Ödeme Takvimi: Bağ-Kur emeklileri de tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde ödemelerini alacaklar.

Zam Farkı ve Ek Ödemeler

  • Zam Farkı Hesaplaması: Yasa çıktıktan sonra, kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 lira ve altında olanlara 2 bin 500 lira zam farkı yatırılacak.
  • Aylık Ödemelerin Değişimi: Emekli aylıklarına yapılacak yüzde 42.6'lık artış, Aralık ayı maaşlarına göre hesaplanacak ve yeni maaş tutarları belirlenecek.

Bu zam düzenlemesi, emeklilerin hayat standartlarını yükseltecek ve finansal güvencelerini artıracak önemli bir adım olarak görülüyor.

Emekli Maaşlarındaki Kök Aylık Değişiklikleri

Aralık Ayı Maaşı ve Yüzde 42.6'lık Zam İle Değişen Maaşlar:

  1. 7.500 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.317,75 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 10.695,00 TL

  2. 7.600 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.455,32 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 10.837,60 TL

  3. 7.700 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.592,89 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 10.980,20 TL

  4. 7.800 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.730,46 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 11.122,80 TL

  5. 7.900 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.868,03 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 11.265,40 TL

  6. 8.000 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.005,60 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 11.408,00 TL

  7. 8.100 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.143,17 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 11.550,60 TL

  8. 8.200 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.280,74 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 11.693,20 TL

  9. 8.300 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.418,31 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 11.835,80 TL

  10. 8.400 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.555,88 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 11.978,40 TL

  11. 8.500 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.693,45 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 12.121,00 TL

  12. 8.600 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.831,02 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 12.263,60 TL

  13. 8.700 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.968,59 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 12.406,20 TL

  14. 8.800 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.106,16 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 12.548,80 TL

  15. 8.900 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.243,73 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 12.691,40 TL

  16. 9.000 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.381,30 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 12.834,00 TL

  17. 9.050 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.450,09 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 12.905,30 TL

  18. 9.100 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.518,87 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 12.976,60 TL

  19. 9.200 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.656,44 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 13.119,20 TL

  20. 9.300 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.794,01 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 13.261,80 TL

  21. 9.400 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.931,58 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 13.404,40 TL

  22. 9.500 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.069,15 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 13.547,00 TL

  23. 9.600 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.206,72 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 13.689,60 TL

  24. 9.700 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.344,29 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 13.832,20 TL

  25. 9.800 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.481,86 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 13.974,80 TL

  26. 9.900 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.619,43 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 14.117,40 TL

  27. 10.000 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.757,00 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 14.260,00 TL

  28. 10.100 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.894,57 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 14.402,60 TL

  29. 10.200 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 14.032,14 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 14.545,20 TL

  30. 10.300 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 14.169,71 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 14.687,80 TL

  31. 10.400 TL Aralık Maaşı:

    • Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 14.307,28 TL
    • Yüzde 42.6 Zamlı Maaş: 14.830,40 TL

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