Kök maaşı 7.500, 7.600, 7.700, 8.200, 9.000 TL, 9.200, 9.300 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin İLAVE ZAM ile yeni maaş tablosu açıklandı

Emekli aylıklarına yansıtılan zam oranının artışı ve kök aylıkların nasıl etkileneceği konusunda önemli bilgiler mevcut. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici haberler geldi: Hem kök aylıklarına yapılan zam hem de taban aylık ödemelerinde önemli artışlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamayla emeklilerin yüzünü güldürdü. Emeklilik ödemelerine eklenen yüzde 5.03'lük refah payıyla birlikte, zam oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükseltildi. Ayrıca, taban aylık ödemeleri de yüzde 33.3 oranında artırılarak 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Bu müjdeli haber, emeklilerin hayat standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.