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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! 560 bin kişiye evde bakım yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2.8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Buna göre, evde bakım yardımı Şubat’ta hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7 bin 608 lira olarak yatırılacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! 560 bin kişiye evde bakım yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2.8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.



Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin evde bakım yardımından yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtti. Bakan Göktaş, "2023'te 116.2 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yaptık" dedi.

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