Son dakika: TOGG’un T10X modeli için genel siparişler yarın başlıyor!

2024 ÜRETİM YILI T10X'LERDEKİ DONANIM VERSİYONLARI
Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen Togg, açıklamada, 2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da bilgiler paylaştı.
Verilen bilgilere göre, standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi; kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip "teknoloji ve konfor" paketiyle sunuluyor.
Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecek. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.
TOGG T10X 2024 YENİ FİYAT LİSTESİ
V1 RWD Standart menzil: 1.432.600 TL (Eski fiyatı: 1.430.000 TL)
V2 RWD Standart menzil: 1.673.000 TL (Eski fiyatı: 1.550.000 TL)
V2 RWD Uzun menzil 1.823.000 TL (Eski fiyatı: 1.820.000 TL)
Teknoloji ve Konfor paketi V1: 25.000 TL
Kış Paketi V2: 20.000 TL
22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2: 20.000 TL
Panoramik Cam Tavan V1, V2: 30.000 TL
Meridian Premium Ses Sistemi V2: 30.000 TL