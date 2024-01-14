Başvuru süreci başladı: Bakanlığa 1629 personel

BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,69 kazançla 7.986,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.667,85, en yüksek 8.081,69 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,16 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerjiyi yüzde 19,17 ile Akbank, yüzde 17,88 ile SDT izledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,43 değer artışıyla 1.992 liraya yükseldi. Dolar yüzde 0,85 değer kazanarak 30,0950 lira oldu.

GAZ DEPOLOMADA AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ Türkiye , doğalgaz depolarında yapacağı kapasite artışlarıyla Avrupa'nın 3'üncü büyük kapasitesine sahip olmaya hazırlanıyor. Son yıllarda doğal gaz tedarik ve işleme altyapısı konusunda boru hatları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri, denizlerde gaz ve petrol arama filosuna ciddi yatırımlar yapan Türkiye, doğal gaz depolama tesislerinde kapasitelerin artırılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesinde hedef yükseltilerek 14,4 milyar metreküplük bir hacme ulaşılması planlanıyor. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin 2028'e kadar 8,8 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Almanya 24 milyar metreküplük kapasiteyle 1'inci, İtalya ise 16 milyar metreküplük kapasiteyle 2'nci sırada bulunuyor.





MOODY'S'DEN POZİTİF GÖRÜNÜM

Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye giden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Açıklamada, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi. Manşet enflasyonun yakın vadede artması muhtemel olsa da enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu vurgulanan açıklamada, bunun da para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi olduğu anlatıldı.

1000 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ

ABD Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi Mullen, güçlü crossover modelini, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2024) tanıttı. Çift elektrik motoruna sahip olan crossover, 1000 beygir güç ve 1151 Nm tork üretiyor. Performans aracı bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyede tamamlıyor. Mullen Five RS'in maksimum sürati ise 322 km/sa. Bu tür performans araçlarının hızlanması kadar durması da önemli. Brembo ferenler ve karbon seramik disklerle 100 km/sa hızda tamamen durma mesafesi 33 metre olarak açıklandı.



MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE İHRACAT REKORU

Türkiye'nin mücevher ihracatı, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 30,5 artışla 7 milyar 640 milyon 637 bin dolara çıkarak rekor kırdı. Alım heyetleri gerçekleştirerek ve fuarlarda boy göstererek pazar çeşitliliğini artıran mücevher sektörü, ihracatını tarihi seviyelere çıkardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 808 milyon 922 bin dolara yükseldi. İl bazında geçen yıl en fazla dış satımı 6 milyar 428 milyon 677 bin dolarla gerçekleştiren İstanbul'u, 1 milyar 42 milyon 309 bin dolarla Çorum takip etti.



24 SAATTE BATTILAR

ABD'de SEC'in spot Bitcoin ETF'ini onaylamasıyla rekor kıracağı iddia edilen Bitcoin (BTC), 49 bin dolara yükseldikten sonra gerileme yaşadı. Son 24 saatte yüzde 10 oranında değer kaybeden kripto para, 41 bin 500 dolara kadar inerek yatırımcılarını şoke etti. Son düşüşle piyasada 344 milyon dolar buhar olurken, 115 bin yatırımcı da tasfiye edildi. Uzmanlar arkasında bir otoritenin olmadığı, yasal düzenlemeye bağlı olmayan bu tür yatırımlardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.



MİLLİ YAPAY ZEKA İÇİN ÖZEL BİRİM

Yerli ve milli yapay zeka uygulamalarını geliştirmek amacıyla üniversitelerde bu alanda faaliyet gösteren öğrenciler "Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi" çatısı altında buluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) bünyesinde kurulan Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi, üniversitelerdeki yapay zekayla ilgili öğrenci kulüplerini bir araya toplamak, bu alanlardaki potansiyel nitelikli iş gücünün uygulamaya dayalı eğitimler, yarışmalar ve eğitim sonrası kariyer ödülleriyle desteklenmesi amacıyla kuruldu.

10 BİN KİŞİYE ENERJİ EĞİTİMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Bilal Düzgün, 2009'dan bu yana Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi'nde 10 bin kişiye enerji yöneticiliği eğitimi verildiğini söyledi. Düzgün 2007'de yayımlanan Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında bu alandaki çalışmaların yoğunlaştığını ifade etti. Enerji yöneticisi, etüt proje, ölçme ve doğrulama gibi üç eğitim programıyla birlikte dört haftalık bir süre sonunda adayların bütün süreçleri tecrübe ettiğini dile getiren Düzgün, eğitim süresinin teorik ve pratik aşamalardan oluştuğunu belirtti.



AVRUPA'YA TÜRK PEYNİRİ

Türk firmalarının Avrupa'ya peynir ihracatı arttı. 60'a yakın ülkede marka tescili aldıklarını söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Muratbey Avrupa pazarında giderek daha da tanınan bir marka olmayı başardı. Peynir ülkeleri olarak bilinen Almanya, Hollanda gibi ülkelerde Türk peynirlerinin ilgi görmesi bizi de son derece gururlandırıyor" dedi.