SGK uzmanı madde madde anlattı! 1999 2021 arası sonrası işe girene tek şartla 8 maaşa kadar...

Minimum 30 İşçi Çalıştıran İşyeri: İşyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması veya işverenin birden fazla işletmesinde toplamda bu sayıya ulaşılması gerekmektedir.
Sebepsiz İşten Çıkartılma: İşverenin, işten çıkartma işlemini yasal bir sebebe dayandırmaması gerekmektedir.
Süreç ve Süreler ⏰
İşten çıkartıldığınızda 30 günlük bir süre içinde arabulucuya başvurarak işe geri dönüş talebinde bulunabilirsiniz. Bu süre, hak düşürücü bir süredir ve kaçırılması durumunda dava açma hakkınız sona erecektir. Arabuluculuk aşamasında bir sonuç alınamazsa, işçinin 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açması gerekmektedir.
Tazminat Hakları ✔️
İşe geri dönüş kararı alınması durumunda, işçiye çalışmadığı süre için en fazla 4 aylık maaş tutarında tazminat ödenebilir. İşveren, işçiyi işe başlatmazsa, bu durumda 8 maaşa kadar tazminat hakkı doğar. Kıdem tazminatı, işçinin son brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve her yıl için 1 brüt maaş eklenir.
🔔 Özet ve Hatırlatmalar 🔔
İşten çıkartılanlar için işe geri dönme ve tazminat hakkı bulunmaktadır.
Belirli koşullar ve süreler dikkate alınmalıdır.
30 günlük süre içinde arabulucuya başvurulmalı ve gerekirse mahkemeye gidilmelidir.
Tazminatlar, işçinin çalışma süresi ve şartlarına göre hesaplanır.