SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SGK uzmanı madde madde anlattı! 1999 2021 arası sonrası işe girene tek şartla 8 maaşa kadar...

Milyonlarca çalışan için önemli bir fırsat kapısı aralandı. Yasalarımız işçilerin işten çıkarıldıktan sonra aynı iş yerinde tekrar çalışma imkanını ve belirli şartlar altında tazminat alma hakkını güvence altına alıyor. Yasal düzenlemelere göre bazı şartlarda çalışanlar 8 maaşa kadar tazminat alma hakkına sahip oluyor. Ancak bunun için bazı gerekli koşullar gerekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 13:37 Güncelleme 09 Ocak 2024, 13:37
SGK uzmanı madde madde anlattı! 1999 2021 arası sonrası işe girene tek şartla 8 maaşa kadar...

Çalışma hayatında işçilere sunulan diğer güvenceler arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve haklı fesih gibi unsurlar da bulunuyor. Bu haklar işçilerin işten ayrıldıklarında adil bir süreç ve haklı bir maddi destek alabilmelerini sağlıyor. Bu noktada işe geri dönme olanağı bulunamazsa, işten çıkartılanlar 8 maaşa kadar tazminat alma hakkına sahip.

İŞE GERİ DÖNÜŞ HAKKI VE GEREKLİ KOŞULLAR 📋

İşten çıkartılan bir çalışan, belli şartlar altında aynı işyerindeki işine geri dönebilir. Bu hak, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine dayanmaktadır. İşe geri dönüş hakkını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi: İşçinin, sigortalı olarak çalıştığı ve belirsiz süreli bir iş sözleşmesine sahip olması şarttır.
En Az 6 Ay Çalışma Süresi: İşçinin, aynı işyerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir. Deneme süresi de bu altı aylık süreye dahildir.

Minimum 30 İşçi Çalıştıran İşyeri: İşyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması veya işverenin birden fazla işletmesinde toplamda bu sayıya ulaşılması gerekmektedir.
Sebepsiz İşten Çıkartılma: İşverenin, işten çıkartma işlemini yasal bir sebebe dayandırmaması gerekmektedir.

Süreç ve Süreler ⏰

İşten çıkartıldığınızda 30 günlük bir süre içinde arabulucuya başvurarak işe geri dönüş talebinde bulunabilirsiniz. Bu süre, hak düşürücü bir süredir ve kaçırılması durumunda dava açma hakkınız sona erecektir. Arabuluculuk aşamasında bir sonuç alınamazsa, işçinin 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açması gerekmektedir.

Tazminat Hakları ✔️

İşe geri dönüş kararı alınması durumunda, işçiye çalışmadığı süre için en fazla 4 aylık maaş tutarında tazminat ödenebilir. İşveren, işçiyi işe başlatmazsa, bu durumda 8 maaşa kadar tazminat hakkı doğar. Kıdem tazminatı, işçinin son brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve her yıl için 1 brüt maaş eklenir.

🔔 Özet ve Hatırlatmalar 🔔

İşten çıkartılanlar için işe geri dönme ve tazminat hakkı bulunmaktadır.
Belirli koşullar ve süreler dikkate alınmalıdır.
30 günlük süre içinde arabulucuya başvurulmalı ve gerekirse mahkemeye gidilmelidir.
Tazminatlar, işçinin çalışma süresi ve şartlarına göre hesaplanır.

80-120-360-2160 eksik prim günü olanlar için son fırsat çıktı! SGK hepsini toplu iade edecek! 1999-2000 arası sigorta girişi olanlar...
80-120-360-2160 eksik prim günü olanlar için son fırsat çıktı! SGK hepsini toplu iade edecek! 1999-2000 arası sigorta girişi olanlar...
Emekliliği yakan harflere dikkat!

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii İmamı Galip Usta’yı hastanede ziyaret etti! Başkan Erdoğan telefonda görüştü
Son dakika: Ekrem İmamoğlu Akşener’i yeme peşinde! CHP yandaşı Barış Terkoğlu’nun istifa iddiasına yalanlama
Fatih Camisi’nde kanlı provokasyon! 1 hafta arayla iki saldırı: Önce yumruk şimdi bıçak
SON DAKİKA