SGK uzmanı madde madde anlattı! 1999 2021 arası sonrası işe girene tek şartla 8 maaşa kadar...

Çalışma hayatında işçilere sunulan diğer güvenceler arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve haklı fesih gibi unsurlar da bulunuyor. Bu haklar işçilerin işten ayrıldıklarında adil bir süreç ve haklı bir maddi destek alabilmelerini sağlıyor. Bu noktada işe geri dönme olanağı bulunamazsa, işten çıkartılanlar 8 maaşa kadar tazminat alma hakkına sahip.

İŞE GERİ DÖNÜŞ HAKKI VE GEREKLİ KOŞULLAR 📋 İşten çıkartılan bir çalışan, belli şartlar altında aynı işyerindeki işine geri dönebilir. Bu hak, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine dayanmaktadır. İşe geri dönüş hakkını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir: