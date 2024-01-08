Eğer bu detay varsa emeklilik iptal oluyor: e-Devlet’ten hemen kontrol edin!

'K' Harfi: Kontrollü iş yeri olduğunuzu belirtir. İş yeriniz SGK tarafından özel bir kontrol sürecine tabi tutuluyor demektir.

'Ş' Harfi: Şüpheli iş yeri kapsamında olduğunuzu gösterir. İlgili iş yerinin denetim süreci başlatılır ve sahte sigortalı bildirimi varsa 'Ş' kodu 'S' olarak değiştirilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hizmet dökümünüzde 'Ş' harfini gördüğünüzde panik yapmanıza gerek yok. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var:

Fiili Çalışma Şart: Primlerinizin geçerli olması için fiili olarak çalışmanız gerekmektedir.

Hatır Sigortası Riski: Yakınlarınızı ya da kendinizi fiilen çalışmadan sigortalı göstermek, emeklilik hakkınızı riske atabilir.

İncelemeyi Takip Edin: 'Ş' harfi ile iş yeriniz şüpheli olarak kodlandıysa, SGK tarafından yapılan denetimi takip edin ve sonucunu öğrenin.