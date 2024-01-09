2000-2001-2009 arası sigorta girişi olana 2. EYT kümesi açılacak! Kademeli emeklilikte 6250 prim detayına dikkat

EYT Yasası ve Beklentiler Mevcut durumda, 2000 sonrasında sigortalı olanlar arasında erken emeklilik beklentileri ön plandadır. TBMM'ye sunulan ikinci bir EYT yasa teklifi, bu grup için emeklilik şartlarının gözden geçirilmesini önermektedir. Teklifin içeriğine göre, prim günleri kademeli olarak artırılacak ve yaş şartları 43'ten başlayarak 52'ye kadar çıkacaktır.

Kademeli Emeklilik Tablosu 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim gün şartı aranacak. 2000 sonrası girişi olanlar için ise bu şartlar 6.325 gün olarak belirlenmiştir. 2001 sonrası girişi olanlar için yaş şartları 43-52, prim günleri ise 6.400'den başlayarak kademeli olarak artmaktadır.

Meclis'in Kararı Bekleniyor Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili beklentiler ve talepler, TBMM'nin kararı ile netleşecektir. Emeklilikte yaşanan değişiklikler, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen önemli bir konu olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Meclis'in vereceği karar, Türkiye'nin emeklilik politikalarında önemli bir dönemeç olabilir.