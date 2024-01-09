2000-2001-2009 arası sigorta girişi olana 2. EYT kümesi açılacak! Kademeli emeklilikte 6250 prim detayına dikkat

Son dönemde Türkiye'de emeklilik şartlarına ilişkin tartışmalar ve beklentiler gündemi meşgul ediyor. Özellikle "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" (EYT) olarak bilinen grup, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu yasa teklifi ile emeklilik şartlarının gözden geçirilmesini talep ediyor. İşte Türkiye'de emeklilik şartları ve bekleyen değişikliklerle ilgili detaylar:
Emeklilik Şartları Neler?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, emeklilik şartları zaman içinde değişiklik göstermiştir. 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası dönemler olmak üzere üç ayrı dönem esas alınmaktadır. Her dönemde sigortalılık başlangıç tarihi, emeklilik şartlarını belirlemede kritik bir rol oynamaktadır.
1999 öncesi dönemde yaş haddi kaldırılmış, erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5.000-5.975 gün arasında prim günü şartı bulunmaktadır.
1999 ile 2008 arası dönemde erkekler için emeklilik yaşı 60, kadınlar için 58 olarak belirlenmiş, prim günü şartları ise 7.000 gün olarak yükseltilmiştir.
2008 sonrası dönemde ise 5510 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı 65'e çıkarılmıştır.