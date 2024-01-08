80-120-360-2160 eksik prim günü olanlar için son fırsat çıktı! SGK hepsini toplu iade edecek! 1999-2000 arası sigorta girişi olanlar...

Günümüzde emeklilik planlaması, bireylerin geleceğini güvence altına almak adına önemli bir adımdır. Bu bağlamda, emeklilik sürecinde vergi avantajlarından yararlanarak maddi anlamda destek sağlamak isteyen sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmalarını tercih ediyor.

Borçlanma primi toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktar ücretin vergiye tabi tutarından indiriliyor. Borçlanma primlerinin ücretten indirim konusu yapılabilmesi için prim ödeme belgesinin işverene sunulması gerekir.