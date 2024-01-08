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80-120-360-2160 eksik prim günü olanlar için son fırsat çıktı! SGK hepsini toplu iade edecek! 1999-2000 arası sigorta girişi olanlar...

Emeklilik için prim satın alacak sigortalılar, çalışma hayatları boyunca gerçekleştirdikleri askerlik hizmeti ve doğum süreçlerini borçlanma yoluyla primlerine ekleyerek emeklilik hedeflerine daha hızlı ve avantajlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bu borçlanma işlemleri sayesinde, özellikle vergi avantajlarından faydalanma imkanı bulunuyor.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 06:51 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:02
80-120-360-2160 eksik prim günü olanlar için son fırsat çıktı! SGK hepsini toplu iade edecek! 1999-2000 arası sigorta girişi olanlar...

Günümüzde emeklilik planlaması, bireylerin geleceğini güvence altına almak adına önemli bir adımdır. Bu bağlamda, emeklilik sürecinde vergi avantajlarından yararlanarak maddi anlamda destek sağlamak isteyen sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmalarını tercih ediyor.

Borçlanma primi toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktar ücretin vergiye tabi tutarından indiriliyor. Borçlanma primlerinin ücretten indirim konusu yapılabilmesi için prim ödeme belgesinin işverene sunulması gerekir.

İşveren, ödemenin yapıldığı aydan başlamak üzere söz konusu tutarın tamamı indirim konusu yapılana kadar safi ücretin tespitinde gider olarak indirir. Vergi dairesine de bilgi verir. İşverenin, borçlanma priminin ödendiğine dair çalışan tarafından sunulan belgeyi saklaması gerekir.

Vergi indirimi hakkından, borçlanmayı yaptıkları sırada çalışmakta olan ve sonrasında çalışmaya devam edenler yararlanırlar.

Çünkü ödenen borçlanma primleri, sadece ücret gelirlerinden indirim konusu yapılabiliyor.

Ücret geliri için ödenmesi gereken vergi ödenmiyor. Çalışanlara vergi iadesi olarak kullanılıyor.

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