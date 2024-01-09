THY seferden çekmişti! 2 Boeing 737 MAX 9 uçağı inceleme için Azerbaycan ve Katar’a yönlendirildi

THY 5 UÇAĞI SEFERDEN ÇEKMİŞTİ Edinilen bilgiye göre, Alaksa Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle THY, filosunda bulunan bu tipteki 5 uçağını seferden çekerek incelenmesine karar verdi.

Türk Hava Yolları , İran'da beklettiği 2 Boeing 737 MAX 9 uçağı gerekli kontroller için Azerbaycan ve Katar'a yönlendirdi.

Bu kapsamda 3 uçağı İstanbul Havalimanı'nda bulunan THY'nin 2 uçağı da yaptıkları seferlerin ardından İran'ın İsfahan ve Meşhed kentlerinde kaldı.