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THY seferden çekmişti! 2 Boeing 737 MAX 9 uçağı inceleme için Azerbaycan ve Katar'a yönlendirildi

Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan problem nedeniyle filosundaki bu tip 5 uçağı seferden çeken Türk Hava Yolları, İran'da bekletilen 2 uçağı gerekli kontroller için Azerbaycan ve Katar'a yönlendirdi.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 13:18 Güncelleme 09 Ocak 2024, 13:32
THY seferden çekmişti! 2 Boeing 737 MAX 9 uçağı inceleme için Azerbaycan ve Katar’a yönlendirildi

Türk Hava Yolları, İran'da beklettiği 2 Boeing 737 MAX 9 uçağı gerekli kontroller için Azerbaycan ve Katar'a yönlendirdi.

THY 5 UÇAĞI SEFERDEN ÇEKMİŞTİ
Edinilen bilgiye göre, Alaksa Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle THY, filosunda bulunan bu tipteki 5 uçağını seferden çekerek incelenmesine karar verdi.

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Bu kapsamda 3 uçağı İstanbul Havalimanı'nda bulunan THY'nin 2 uçağı da yaptıkları seferlerin ardından İran'ın İsfahan ve Meşhed kentlerinde kaldı.

Gerekli inceleme için İsfahan Havalimanı'nda bulunan TC-LYD kuyruk tescilli uçak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, TC-LYA tescilli uçağı ise Meşhed Havalimanı'ndan kalkış yaparak Katar'ın başkenti Doha'ya yönlendirildi.

İncelemelerin ardından Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşuna karar verilecek.

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