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7.500 TL emekli aylığı alanlara yeni formül! Enflasyon oranında zamla kök aylık ne kadar olacak? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber'de yanıtladı

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 3 Ocak'taki enflasyon rakamlarına çevrildi. Maaşlar Çarşamba günü netleşiyor. Meclis’in yeni yılda ilk işi de emekli maaşları olacak. Peki diğer olasılıklar neler? Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? TBMM'de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 23:30 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:38
7.500 TL emekli aylığı alanlara yeni formül! Enflasyon oranında zamla kök aylık ne kadar olacak? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de yanıtladı

TBMM, 2024 yılı bütçesi ile çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin de içinde bulunduğu Torba Yasa'yı kabul edip 16 Ocak'a kadar tatile girdi. Meclis'in yeni yıldaki ilk gündem maddesi emekliler olacak. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme yasa teklifi olarak Meclis gündemine gelecek. Teklifin hızla yasalaştırılıp yapılan artışı emeklinin Ocak ayı içinde alması planlanıyor.

GÖZLER RAKAMDA
Asgari ücretin açıklanması ile birlikte gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zamları ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesine çevrildi. AK Parti kulislerinde, asgari ücrette yapılan artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması yönünde bir beklenti bulunuyor.

AK Parti genel merkez ve grup yöneticileri, vatandaşın beklentilerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara iletti. AK Parti kurmayları, "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. İlk yapılacak Kabine'de konu gündeme gelecek. Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığı'na sunulur" dedi. Kulislerde, en düşük emekli aylığı ödemesi rakamının 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor. Ancak net rakamın bütçe olanakları içinde yapılacak hesaplarla netleşmesi bekleniyor.

'ZAM FARKI OLMASIN'
Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta yaklaşık yüzde 50 zam yapılacak. SSK Bağ-Kur emeklisi için bu rakam yıl sonu enflasyonuna göre ortaya çıkacak. AK Partili yöneticiler, memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında bir fark oluşmaması gerektiği yönündeki düşüncelerini de ilgili bakanlara iletti.

AK Partililerin, "Kendi mevzuatlarına göre hesaplama yapıldığında iki grup arasında bir zam farkı ortaya çıkacak. Ancak bunu vatandaşımıza anlatmakta zorluk çekebiliriz. Ya iki kesimin zamları da aynı olmalı ya da çok yakın rakamlar ortaya konulmalı" yönünde görüş bildirdi.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Taban aylıklarına ne kadar iyileştirme gelecek? İşte detaylar...

Emekliye %65.40lık yeni zam onayı geldi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur, işçi emeklisine %4 ek zamla 14.762 TL maaş hesabı çıktı! %11-12 arası Refah Payı ile...
Emekliye %65.40'lık yeni zam onayı geldi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur, işçi emeklisine %4 ek zamla 14.762 TL maaş hesabı çıktı! %11-12 arası Refah Payı ile...

Taban aylıklarla ilgili düzenleme olacak mı?

İŞTE O AÇIKLAMALARDAN SATIR BAŞLARI;
20 milyon vatandaşımızı etkileyecek bir 3 Ocak takvimini bekliyoruz. 16 milyon emeklimiz, 3-4 milyon da devlet memurumuzun maaşı değişecek.
Enflasyon verimiz TÜİK tarafından açıklanacak. SSK, Bağ-Kur ve kamu çalışanları 6 ayda bir maaş zammı alıyorlar.

2024 Ocak aylıkları belli olacak. Enflasyon yüzde 65 çıkarsa son 6 aylık fark yüzde 38'e yakın bir rakam oluyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur aylıkları yüzde 38 ile güncellenecek demek.

Devlet memurlarında durum biraz daha başka.

37.76 beklenen 6 aylık enflasyon.
Memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49.46 maaş farkı alıyorlar.
Bu durumda en düşük memur maaşı 32.906,61 TL oluyor.
En düşük memur emeklisinde de maaş 14.762,25 TL'ye çıkıyor.



TBMM'DE EMEKLİ TABAN AYLIKLARIYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME ÇALIŞMASI VAR MI?

"DETAYLI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"
AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman: Bu konuları değerlendiriyoruz. Hükümetimiz zaten bu konuda gerekli her türlü adımları atıyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bey bu konuları çalışıyor. Fakat bu konularla ilgili benim söz söyleme yetkim yok. Detaylı bir bilgim var. Bakanımız bizzat kendisi açıklayacak. Bu konularla ilgili detaylı çalışma devam ediyor.

"MİLLETİMİZİ MEMNUN EDECEK BİR DÜZENLEME GELECEKTİR"
Rakam ne kadardır diyemem ama hükümet olarak biz her zaman milletimizle beraber siyaset yapmışız milletimizden gelen taleplere asla kulağımızı kapatmamışız. Bu noktada milletimizin taleplerini değerlendireceğiz. Asgari ücretle ilgili böyle oldu, taşeronla ilgili böyle oldu. Geçen seneki zamlarda böyle oldu. Bu dönemde de inşallah Cumhurbaşkanımızın bu konudaki çalışmasıyla milletimizi memnun edecek bir düzenleme gelecektir.

"VATANDAŞIMIZIN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR"
Vatandaşımızı asla enflasyona ezdirmeyeceğiz. Zamlara ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz. Bu nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde bunun tedbirleri adım adım ortaya çıkacak. Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir.

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