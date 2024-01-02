7.500 TL emekli aylığı alanlara yeni formül! Enflasyon oranında zamla kök aylık ne kadar olacak? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de yanıtladı

TBMM, 2024 yılı bütçesi ile çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin de içinde bulunduğu Torba Yasa'yı kabul edip 16 Ocak'a kadar tatile girdi. Meclis'in yeni yıldaki ilk gündem maddesi emekliler olacak. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme yasa teklifi olarak Meclis gündemine gelecek. Teklifin hızla yasalaştırılıp yapılan artışı emeklinin Ocak ayı içinde alması planlanıyor.

GÖZLER RAKAMDA

Asgari ücretin açıklanması ile birlikte gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zamları ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesine çevrildi. AK Parti kulislerinde, asgari ücrette yapılan artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması yönünde bir beklenti bulunuyor. AK Parti genel merkez ve grup yöneticileri, vatandaşın beklentilerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara iletti. AK Parti kurmayları, "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. İlk yapılacak Kabine'de konu gündeme gelecek. Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığı'na sunulur" dedi. Kulislerde, en düşük emekli aylığı ödemesi rakamının 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor. Ancak net rakamın bütçe olanakları içinde yapılacak hesaplarla netleşmesi bekleniyor.