Ocak 2024 emekli zamlı maaş tablosu + %38 zam + Refah Payı hesabı: 7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

Emeklilerin uzun süredir beklediği haber, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ile netleşti. 2024 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zam, Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak ve iki önemli düzenlemeyi kapsayacak: Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışı. İşte, 7.500, 7.600, 7.700-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alanlara yapılan zammın detayları...
Milyonlarca emekli vatandaş, bugün yapılacak olan TÜİK açıklamasını dikkatle takip ediyor. Açıklanan enflasyon oranı, hem maaş zammının miktarını hem de yaşam standartları üzerindeki etkisini belirliyor. Maliye Bakanlığı ve TBMM'nin atacağı adımlar, özellikle düşük gelirli emekliler için büyük önem taşıyor.
TÜİK ORANLARI AÇIKLADI
5 aylık enflasyon oranı yüzde 33.66 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyonunu da yüzde 2.93 olarak açıkladı. Böylece 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.57 çıktı. Bu artış bu ay ödenecek maaşlarda görülecek.
İŞTE YENİ MAAŞLAR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon zammı şöyle yansıyacak...
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17