Ocak 2024 emekli zamlı maaş tablosu + %38 zam + Refah Payı hesabı: 7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

Emeklilerin uzun süredir beklediği haber, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ile netleşti. 2024 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zam, Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak ve iki önemli düzenlemeyi kapsayacak: Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışı. İşte, 7.500, 7.600, 7.700-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alanlara yapılan zammın detayları...