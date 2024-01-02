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2024 TÜİK enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaş zammı ne zaman, saat kaçta, hangi gün belli olacak? Zam ne zaman açıklanacak?

Yeni yılın ilk aylarında, Türkiye'deki asgari ücretin artırılması kararı alındı. Bu karar, memurlar ve emekliler için maaş artışlarının ne kadar olacağına dair büyük bir beklenti yarattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan altı aylık enflasyon verileri, bu maaş zamlarının belirlenmesinde kilit bir role sahip. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte, maaş artışlarının resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor. Bu tarihin yaklaşmasıyla birlikte, memur ve emekli kesimlerinin maaşlarına yapılacak zam miktarı hakkında birçok spekülasyon yapılıyor. Peki 2024 TÜİK enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaş zammı ne zaman, saat kaçta, hangi gün belli olacak?

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 09:44 Güncelleme 02 Ocak 2024, 09:44
2024 TÜİK enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaş zammı ne zaman, saat kaçta, hangi gün belli olacak? Zam ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2024 yılı maaş zammı için heyecanlı bir süreç başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zammın belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Peki, memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

▶️ Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

ENFLASYON YÜZDE 65'E ÇIKARSA YÜZDE 38 ZAM

Kasım sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 61,98 düzeyinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu beklentisi yüzde 65,39 olarak belirlendi. Enflasyonun yıl sonu için yüzde 65,39 olacağı öngörüldüğünde son 6 aylık enflasyon yüzde 38 olarak hesaplanıyor.

Bu da refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 38 zamma hak kazanacağını gösteriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranının da netleşeceğini dile getirerek "Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak." dedi.

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