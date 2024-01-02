2024 TÜİK enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaş zammı ne zaman, saat kaçta, hangi gün belli olacak? Zam ne zaman açıklanacak?

Kasım sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 61,98 düzeyinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu beklentisi yüzde 65,39 olarak belirlendi. Enflasyonun yıl sonu için yüzde 65,39 olacağı öngörüldüğünde son 6 aylık enflasyon yüzde 38 olarak hesaplanıyor.

Bu da refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 38 zamma hak kazanacağını gösteriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranının da netleşeceğini dile getirerek "Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak." dedi.