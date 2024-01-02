Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu? Zamlı yeni dul - yetim maaş tablosu ve hesaplama: 2024 Ocak ayı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 bandında çıkması durumunda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'yi bulacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 33 bin lirayı bulacak.

SOSYAL YARDIMLAR: Ocak ayı ile birlikte sosyal yardımlar da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri de yükselecek. Burada artış oranı memur ve memur emeklilerine yapılan oranla paralel olacak. Memurlara yapılacak yüzde 50 civarındaki artış sosyal yardımları da artıracak.