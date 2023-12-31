Emekliye Ocak 2024'te %70'lik zam çıktı! EYT, SSK, Bağkur'luya 17.929 TL maaş zammı netleşiyor! 6 aylık enflasyon + 12'lik refah payı + İntibak zammı! 7.500 TL üstü alanlar...

Yeni yılla birlikte Türkiye'de birçok vatandaşın gelir durumunu etkileyecek önemli düzenlemeler hayata geçiyor. 2024 yılı asgari ücret maaş zamları belirlendi. Bu değişiklikler, emekliler, memurlar ve sosyal destek kapsamındaki vatandaşlar üzerinde olumlu bir etki bırakacak. Ocak 2024'te hayata geçirilecek olan düzenlemelerle birlikte, enflasyon rakamları temel alınarak şekillenecek emekli zammına refah payı eklenmesi de masada. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...