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Emekliye Ocak 2024'te %70'lik zam çıktı! EYT, SSK, Bağkur'luya 17.929 TL maaş zammı netleşiyor! 6 aylık enflasyon + 12'lik refah payı + İntibak zammı! 7.500 TL üstü alanlar...

Yeni yılla birlikte Türkiye'de birçok vatandaşın gelir durumunu etkileyecek önemli düzenlemeler hayata geçiyor. 2024 yılı asgari ücret maaş zamları belirlendi. Bu değişiklikler, emekliler, memurlar ve sosyal destek kapsamındaki vatandaşlar üzerinde olumlu bir etki bırakacak. Ocak 2024'te hayata geçirilecek olan düzenlemelerle birlikte, enflasyon rakamları temel alınarak şekillenecek emekli zammına refah payı eklenmesi de masada. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 16:50 Güncelleme 31 Aralık 2023, 16:50
Emekliye Ocak 2024’te %70’lik zam çıktı! EYT, SSK, Bağkur’luya 17.929 TL maaş zammı netleşiyor! 6 aylık enflasyon + 12’lik refah payı + İntibak zammı! 7.500 TL üstü alanlar... 1

Yeni yılla birlikte, birçok gelir kaleminde önemli değişikliklere gidiliyor. 2024 asgari ücreti belirlendi ve aynı dönemde gerçekleşecek olan Ocak zammı, emekliler ve memurlar başta olmak üzere birçok kesimin gelirlerinde artışa neden olacak.

Emekliye Ocak 2024’te %70’lik zam çıktı! EYT, SSK, Bağkur’luya 17.929 TL maaş zammı netleşiyor! 6 aylık enflasyon + 12’lik refah payı + İntibak zammı! 7.500 TL üstü alanlar... 2

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için yeni oranlar belirlendi. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne göre, enflasyon artışıyla birlikte emeklilik aylıkları ne kadar artacak? İşte detaylar:

Emekliye Ocak 2024’te %70’lik zam çıktı! EYT, SSK, Bağkur’luya 17.929 TL maaş zammı netleşiyor! 6 aylık enflasyon + 12’lik refah payı + İntibak zammı! 7.500 TL üstü alanlar... 3

Ocak Ayı Enflasyon Zammı: Emekliler Ne Kadar Alacak?
Asgari Ücretin Ardından Gözler Emekli Zamlarında
Asgari ücretin belirlenmesi sonrasında, yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü Ocak ayında yapılacak zam oranlarında. 3 Ocak'ta açıklanacak oran, aynı ay içinde hesaplara yansıtılacak.

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