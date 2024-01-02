2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! 1-15 Ocak hangi şirketler halka arz olacak? Limak, Ahlatcı, Zen, Oba, Koray, Zorlu, Uslu, Durukan, Altınkılıç, Alcas, n11...

Yeni yılın ilk haftasında, 1-5 Ocak 2024 tarihleri arasında bir dizi şirketin halka arz gerçekleştirmesi bekleniyor. Yatırımcılar, 2023 yılında başarılı geçen birçok halka arzın ardından, 2024 yılında da benzer fırsatları değerlendirmek istiyor. Bu nedenle bu hafta halka arz var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 2024 halka arz takvimi...

YENİ YIL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk borsasının güçlü olduğunu belirterek, borsaya ilginin ve halka arzların 2024'te de süreceğini belirtti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'nın ardından açıklama yapan Gönül, finansal piyasaların dünyadaki hareketlerden etkilendiğini söyledi.