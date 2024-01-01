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En az 291 bin TL'si olan başvurabilecek! TOKİ'den Balıkesir'de 625 adet konut satışı! 2+1 daireler 180 vade + 4.732 TL taksitle...

TOKİ, Balıkesir ili Manyas ilçesi Kızık mahallesi 625 adet konut, 2 adet ticaret merkezi projesi hakkında detayları duyurdu. Buna göre başvurular 8-12 Ocak tarihlerinde alınacak. Kura çekilişi ise 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 2+1 daireler için başlangıç taksit bedeli 4.732 TL'den başlıyor. En az 291 bin TL peşinat isteniyor. Vade sayısı ise 180 olarak açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 22:18 Güncelleme 01 Ocak 2024, 22:20
En az 291 bin TL’si olan başvurabilecek! TOKİ’den Balıkesir’de 625 adet konut satışı! 2+1 daireler 180 vade + 4.732 TL taksitle...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ocak ayı konut satışlarını duyurmaya başladı. Balıkesir ilinde inşa edilecek konutlar için başvuru tarihi ödeme detayları açıklandı.

Proje Adı: BALIKESİR İLİ MANYAS İLÇESİ KIZIK MAHALLESİ 625 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 15 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 08 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024
Başvuru Bedeli: 1000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 11 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1
Kura Tarihi: 23 Ocak 2024

BAŞVURU ŞARTLARI

1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
veya il nüfusuna kayıtlı olması,
 Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3
(üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
 Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın
almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun
bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
 Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 34000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki
çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en
fazla 34000.00TL olması gerekmektedir.)
5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet
başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

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