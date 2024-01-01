Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun hedef aldığı TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: İstanbul için yeni çözüm önerileri var! Konut fiyatları düşecek

NORMAL HAYAT 1.5 YIL SONRA



Depremin etkileri ne zaman tamamen ortadan kalkar?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yanıtı:

En geç 1.5 yıl içinde depremin etkilerini tamamen ortadan kaldırırız... 2025 ortalarında hayat normale dönmüş olur.

Ama ihtiyaçlar biter mi? Hayır... Bitmez.

Zira... 680 bin konutun tamamının 1.5 yılda tamamlanması imkânsız.

Bunun nedeni inşaatların yapılma süreci değil... Hukuken ihtilaflı olan yerler var... Tarihi eserler var... Taşınması gereken bölgeler var.

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UCUZ KONUT FORMÜLÜ



Konut fiyatları pahalı... Özellikle de İstanbul'da... "Ne yapıp, edip ucuzlatılmalı... Devlet buna bir çözüm bulmalı."

İstanbul... Sabah-akşam uzmanlar, İstanbul'un risk altında olduğunu söyleyip duruyorlar... "Devlet İstanbul'da daha fazla konut yapmalı."

Biz bunları söyleyince... TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "İyi de nasıl olacak bu iş?" diyerek söze başladı:

İstanbul'da arsa üretmek lazım.

İstanbul nüfusunun azaltılması söz konusu olamaz.

Ve şu da bir gerçek... İstanbul çok pahalı bir şehir.

Vatandaşın yanında yer alan ve sorunları çözen bir anlayıştayız.

Mutlaka ama mutlaka yeni çözüm önerileri ortaya koyacağız.

Konut fiyatlarının yolu arsa üretmek... Kanal İstanbul havzası başta olmak üzere, Silivri ve Çatalca'ya uzanan alanların konut üretimine açılması lazım.

İstanbul, Trakya'ya doğru büyür.

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