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1 Ocak 2024'te yürürlüğe girenler LİSTESİ! Asgari ücret, KDV oranları, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir dizi değişiklik, 2024 yılına damgasını vurarak resmen başladı. Bu değişiklikler, asgari ücretten, harç pul bedellerine; pasaport ücretlerinden bankacılık düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede hayatımıza etki edecek. İşte, 2024'ün ilk gününden itibaren yürürlüğe giren ve merak edilen detaylar:

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 10:15 Güncelleme 01 Ocak 2024, 11:46
1 Ocak 2024’te yürürlüğe girenler LİSTESİ! Asgari ücret, KDV oranları, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...

Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi ve harçlarda önemli değişikliklere gidildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte birçok alanda zam alan vergi ve harçlar, vatandaşları ve işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2024?

Doğrudan 7 milyon dolaylı olarak tüm ücretli çalışanların merakla beklediği asgari ücret belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2024'te uygulanacak net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Böylelikle net asgari ücrete yüzde 49 artış yapılmış oldu.

İşveren desteği 700 TL olarak açıklandı.

PASAPORT, NOTER VE VİZE HARÇLARINA YENİ ZAM

Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı.

Yüzde 50'lik artış çalışma izni, ipotek, dava, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçlarını da kapsıyor.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan sürücü belgesi harçlarında değişiklik olmayacak.

IMEI HARCI NE KADAR OLDU?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi. Yeni harç miktarı bugünden itibaren geçerli olacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL'ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7,3 katına çıkmış oldu.

OTOMOBİLLERDEKİ KDV ARTIRILDI

KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi.

Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerde ki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.

ŞANS OYUNLARINDA VERGİ ARTIRILDI

Şans oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5'ten yüzde 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) ORANLARI YÜKSELTİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı'yla da katma değer vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20'ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10'a çıkarıldı.

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi ve yeme-içme sektöründeki KDV yüzde 10 olacak.

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, sigara ve alkolde KDV yüzde 20 olacak.

Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1'lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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