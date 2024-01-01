1 Ocak 2024’te yürürlüğe girenler LİSTESİ! Asgari ücret, KDV oranları, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...

Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi ve harçlarda önemli değişikliklere gidildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte birçok alanda zam alan vergi ve harçlar, vatandaşları ve işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2024?

Doğrudan 7 milyon dolaylı olarak tüm ücretli çalışanların merakla beklediği asgari ücret belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2024'te uygulanacak net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Böylelikle net asgari ücrete yüzde 49 artış yapılmış oldu.

İşveren desteği 700 TL olarak açıklandı.