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1999, 2000, 2009 sonrası girişliye müjde! 2024'te 5 yıl erken emeklilik piyangosu vuracak! 1800 gün prim indirimi ile...

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemiyle ilgili önemli bir değişiklik geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Bağkur'luların prim gün süreleri ile SSK'liların eşitleneceğini ve 9000 olan prim günü süresinin 7200 güne düşürüleceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:40 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:41
1999, 2000, 2009 sonrası girişliye müjde! 2024’te 5 yıl erken emeklilik piyangosu vuracak! 1800 gün prim indirimi ile...

Türkiye'de Bağ-Kur'lular için önemli bir değişiklik gündemde. Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşürülüyor. Bu değişiklikle birlikte milyonlarca kişi için 5 yıl erken emeklilik fırsatı doğuyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler...

Yapılan açıklamaya göre, ülkede esnaflarla ilgili önemli düzenlemeler yapılacak. Erkek esnaflar için 9 bin gün ve 25 yıl, kadın esnaflar için 7 bin 200 gün ve 20 yıl hizmet süresi gerekecek.

Ancak, 8 Eylül 1999 öncesi, 8 Eylül 1999'dan sonrası ve 2000'e kadar olan dönemler ile 2008'den sonrası arasında ayrım yapılacak.

Emin Yılmaz, mevcut durumda Bağkur prim eşitlemesi için Meclis'te bir yasa tasarısı olmadığını belirtti. Ancak, önümüzdeki dönemde bir torba yasa hazırlığı olacağını ve bu düzenlemenin büyük ihtimalle 2024 yılında yürürlüğe gireceğini tahmin ettiğini söyledi.

Bu düzenleme ile birlikte, esnafın emeklilik için gerekli olan çalışma süresi 9 bin günden 7200 güne düşecek. Bu durum, esnafa 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunacak. Emin Yılmaz, bu düzenleme sayesinde esnafın 5 yıl içinde ödemesi gereken prim tutarı kadar bir tasarruf sağlayabileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili detayların yasa tasarısıyla birlikte netleşeceği ifade edilirken, 1 milyon küçük esnafın bu düzenlemeden faydalanması bekleniyor.

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