1999, 2000, 2009 sonrası girişliye müjde! 2024’te 5 yıl erken emeklilik piyangosu vuracak! 1800 gün prim indirimi ile...

Türkiye'de Bağ-Kur'lular için önemli bir değişiklik gündemde. Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşürülüyor. Bu değişiklikle birlikte milyonlarca kişi için 5 yıl erken emeklilik fırsatı doğuyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler...

Yapılan açıklamaya göre, ülkede esnaflarla ilgili önemli düzenlemeler yapılacak. Erkek esnaflar için 9 bin gün ve 25 yıl, kadın esnaflar için 7 bin 200 gün ve 20 yıl hizmet süresi gerekecek.