Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu! Elektrik ve gazda fiyat artışı yok

Yeni yıla girerken vatandaşların elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin devam ettiğini ve herhangi bir fiyat artışının söz konusu olmadığını söyleyen Bayraktar, "İmkân ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde yeni yılda da elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızı artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bayraktar, Türkiye'nin elektrik şebekesinin dünyanın 6'ncı büyüğü olduğunu belirterek, "106 bin megavatlık kurulu güce ulaştık, yaklaşık 1.5 milyon kilometrelik iletim ve dağıtım şebekemiz var. Dolayısıyla bunun yönetilmesi büyük bir efor ve gayret istiyor. Herhangi bir kesintiye, kısıntıya sebebiyet vermeden, arz güvenliğimizi temin ederek bu faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz" dedi.