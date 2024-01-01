7.500 TL emekli aylığı alanlara yeni formül! Enflasyon oranında zamla kök aylık ne kadar olacak? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de yanıtladı

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Taban aylıklarına ne kadar iyileştirme gelecek? İşter detaylar...
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Taban aylıklarına ne kadar iyileştirme gelecek? İşter detaylar...
İŞTE O AÇIKLAMALARDAN SATIR BAŞLARI;
20 milyon vatandaşımızı etkileyecek bir 3 Ocak takvimini bekliyoruz. 16 milyon emeklimiz, 3-4 milyon da devlet memurumuzun maaşı değişecek.
Enflasyon verimiz TÜİK tarafından açıklanacak. SSK, Bağ-Kur ve kamu çalışanları 6 ayda bir maaş zammı alıyorlar.
2024 Ocak aylıkları belli olacak. Enflasyon yüzde 65 çıkarsa son 6 aylık fark yüzde 38'e yakın bir rakam oluyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur aylıkları yüzde 38 ile güncellenecek demek.
Devlet memurlarında durum biraz daha başka.
37.76 beklenen 6 aylık enflasyon.
Memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49.46 maaş farkı alıyorlar.
Bu durumda en düşük memur maaşı 32.906,61 TL oluyor.
En düşük memur emeklisinde de maaş 14.762,25 TL'ye çıkıyor.
TBMM'DE EMEKLİ TABAN AYLIKLARIYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME ÇALIŞMASI VAR MI?
"DETAYLI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"
AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman: Bu konuları değerlendiriyoruz. Hükümetimiz zaten bu konuda gerekli her türlü adımları atıyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bey bu konuları çalışıyor. Fakat bu konularla ilgili benim söz söyleme yetkim yok. Detaylı bir bilgim var. Bakanımız bizzat kendisi açıklayacak. Bu konularla ilgili detaylı çalışma devam ediyor.
"MİLLETİMİZİ MEMNUN EDECEK BİR DÜZENLEME GELECEKTİR"
Rakam ne kadardır diyemem ama hükümet olarak biz her zaman milletimizle beraber siyaset yapmışız milletimizden gelen taleplere asla kulağımızı kapatmamışız. Bu noktada milletimizin taleplerini değerlendireceğiz. Asgari ücretle ilgili böyle oldu, taşeronla ilgili böyle oldu. Geçen seneki zamlarda böyle oldu. Bu dönemde de inşallah Cumhurbaşkanımızın bu konudaki çalışmasıyla milletimizi memnun edecek bir düzenleme gelecektir.
"VATANDAŞIMIZIN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR"
Vatandaşımızı asla enflasyona ezdirmeyeceğiz. Zamlara ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz. Bu nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde bunun tedbirleri adım adım ortaya çıkacak. Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir.