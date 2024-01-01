7.500 TL emekli aylığı alanlara yeni formül! Enflasyon oranında zamla kök aylık ne kadar olacak? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de yanıtladı

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Taban aylıklarına ne kadar iyileştirme gelecek? İşter detaylar...

İŞTE O AÇIKLAMALARDAN SATIR BAŞLARI;

20 milyon vatandaşımızı etkileyecek bir 3 Ocak takvimini bekliyoruz. 16 milyon emeklimiz, 3-4 milyon da devlet memurumuzun maaşı değişecek.

Enflasyon verimiz TÜİK tarafından açıklanacak. SSK, Bağ-Kur ve kamu çalışanları 6 ayda bir maaş zammı alıyorlar.

2024 Ocak aylıkları belli olacak. Enflasyon yüzde 65 çıkarsa son 6 aylık fark yüzde 38'e yakın bir rakam oluyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur aylıkları yüzde 38 ile güncellenecek demek.