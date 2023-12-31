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Çiftçiye faizsiz kredi şartları neler? 2024 çiftçiye destek kredisi kaç TL oldu? 3-6-12 ayda bir ödemeli faizsiz tarım kredisi üst limiti ne kadar oldu?

Tarım sektörünün desteklenmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için sunulan faizsiz kredi desteği, büyük bir beklenti içinde karşılanıyor. Bu destek, özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçiler için hayati öneme sahip. Söz konusu kredi, tarımsal faaliyetlerin finansmanında önemli bir rol oynayarak, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmalarına ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olacak. Bu kredi desteği, tarım sektörüne yeni bir soluk getirecek ve çiftçilerin teknolojik yeniliklere erişimini kolaylaştıracak. Aynı zamanda, sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesini teşvik edecek. Böylece, çevreye duyarlı ve daha verimli tarım metodlarına geçiş yapılmasına olanak tanınacak.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 09:27 Güncelleme 31 Aralık 2023, 09:27
Çiftçiye faizsiz kredi şartları neler? 2024 çiftçiye destek kredisi kaç TL oldu? 3-6-12 ayda bir ödemeli faizsiz tarım kredisi üst limiti ne kadar oldu?

Tarım sektörünü desteklemek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla sunulan bu finansman büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Çiftçilere kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan faizsiz kredi için araştırmalar hızlandı. Peki, çiftçilere faizsiz kredi desteği şartları neler? İşte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Çiftçiye kredi desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre tarımsal üretim kredi üst limitleri artırıldı.

ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ ÖZELLİKLERİ NELER?

-36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır.
-Gelir elde etme dönemlerine uygun 3/6/12 ayda bir ödemeli olarak kullandırılabilmektedir.
-Vade sonuna kadar güncel faiz oranı ile kredi kullanabilirsiniz.

Bu düzenleme kapsamında, tarımsal girdi fiyatlarına bağlı olarak her yıl güncellenecek üst limitler belirlendi. Bitkisel ve hayvansal üretimde, 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi almak mümkün hale geldi.

Ayrıca, planlı üretimde yüzde 20, sözleşmeli üretimde ise yüzde 15 ek faiz indirimi uygulanacak, bu da planlı ve düzenli üretimi teşvik edecek.

Organize tarım bölgeleri ve birinci derecede tarımsal örgütler de bu kredi düzenlemesinden faydalanacak. Organize tarım bölgesi yatırımlarına yüzde 15, tarımsal örgütlere ise yüzde 10 ek faiz indirimi sağlanacak. Bu desteklerle birlikte, tarım alanında yapılan planlı yatırımların artması hedefleniyor.

80 MİLYON TL KREDİ DESTEĞİ!

Öte yandan, 'Hastalıktan Ari Hayvan Yetiştiriciliği' konusu da kredi düzenlemesine dahil edildi. Bu alanda yatırım yapanlar, 80 milyon TL'ye kadar yüzde 70 faiz indirimi alabilecekler. Belirli kriterlere uyanlar ise yüzde 100 faiz indiriminden faydalanabilecek.

Tarımsal Yenilenebilir Enerji Yatırımları, Biyo-Tarım Yatırımları ve Tarımsal Ar-Ge firmaları da unutulmadı. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 15 milyon TL'ye kadar hazine destekli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecekler.

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