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BES KESİNTİSİ ne kadar oldu? 2024 ZAMLI BES KESİNTİ ORANI! Bireysel Emeklilik Sistemi kaç TL, nasıl iptal edilir?

BES kesintisi ne kadar oldu sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Son olarak 2024 yılında açıklanan asgari ücret artışıyla birlikte, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintilerinde de önemli değişikliklere gidildi. GSS primleri, kıdem tazminatı, yaşlılık maaşı gibi ödemeleri etkileyen yeni oranlar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 BES kesintisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:14 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:14
BES KESİNTİSİ ne kadar oldu? 2024 ZAMLI BES KESİNTİ ORANI! Bireysel Emeklilik Sistemi kaç TL, nasıl iptal edilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, yeni yılın başlamasıyla birlikte 2024 yılı için uygulanacak olan kesinti oranlarını merakla araştırmaktadır. BES, bireylerin emeklilik dönemlerinde ekonomik güvence sağlamak amacıyla tasarlanmış bir tasarruf ve yatırım aracıdır. Bu sistem, katılımcıların düzenli olarak birikim yapmalarını ve bu birikimlerin profesyonel yönetim şirketleri tarafından değerlendirilmesini sağlar. 2024 yılında uygulanacak BES kesinti oranları, katılımcıların birikim ve yatırım planlarını etkileyecek önemli bir faktördür.

2024 BES KESİNTİSİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret düzenlemesi ile kıdem tazminatı, yaşlılık maaşı, GSS primleri, stajyer maaşları gibi pek çok alanda artış oldu. 2024 yılı için Bireysel Emeklilik Kesintisi de 600 liraya çıktı.

BES'TEN NASIL ÇIKILIR, NASIL İPTAL EDİLİR?

Bireysel Emeklilik kişilerin çalışma hayatında yaptıkları tasarrufun yatırıma dönüştürülerek emeklilik dönemlerinde refah bir yaşam sürmek için gelir sağlayan özel bir emeklilik sistemedir. Yüzde 25 oranında devlet katkısı bulunur.

Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.

Sistemden ayrılma isteği devam ediyorsa, emeklilik planının başlaması ve ilk ödeme itibarı ile ilk 2 aylık başlangıç dönemi başlar. Başlangıç dönemi içerisinde ödenen katkı payının tamamını geri alınabilecek şekilde sistemden ayrılmak mümkün. Sistemden ayrılma işlemi, banka üzerinden gerçekleştirilir.

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