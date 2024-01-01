BES KESİNTİSİ ne kadar oldu? 2024 ZAMLI BES KESİNTİ ORANI! Bireysel Emeklilik Sistemi kaç TL, nasıl iptal edilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, yeni yılın başlamasıyla birlikte 2024 yılı için uygulanacak olan kesinti oranlarını merakla araştırmaktadır. BES, bireylerin emeklilik dönemlerinde ekonomik güvence sağlamak amacıyla tasarlanmış bir tasarruf ve yatırım aracıdır. Bu sistem, katılımcıların düzenli olarak birikim yapmalarını ve bu birikimlerin profesyonel yönetim şirketleri tarafından değerlendirilmesini sağlar. 2024 yılında uygulanacak BES kesinti oranları, katılımcıların birikim ve yatırım planlarını etkileyecek önemli bir faktördür.

2024 BES KESİNTİSİ NE KADAR OLDU? Asgari ücret düzenlemesi ile kıdem tazminatı, yaşlılık maaşı, GSS primleri, stajyer maaşları gibi pek çok alanda artış oldu. 2024 yılı için Bireysel Emeklilik Kesintisi de 600 liraya çıktı.