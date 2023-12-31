Ticaret Bakanlığı’ndan 2024’te yeni düzenleme! 1 Ocak’ta başlıyor: Fahiş fiyatlamaya geçit yok

30 gün içinde bozulabilen gıda ürünlerine yönelik de yeni adımlar atıldı. Bakanlık, bu ürünlerin tedarikindeki ödeme süresini 45 gün olarak belirledi. Bu süre, alacaklının ölçeğinin, borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda 30 güne düşecek. Sabah'ta yer alan habere göre, 30 gün içinde bozulmayan gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi 60 gün olacak.

"MİNUMUM SERMAYE TUTARINA" ARTIŞ

Alınan tedbirler kapsamında, anonim ve limitet şirketlerin minimum sermaye tutarları da artırılacak. Anonim şirketlerde tutar 50 binden 250 bin liraya, limitet şirketlerde ise 10 bin liradan 50 bin liraya yükselecek. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden, halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, asgari 500 bin lira olarak belirlendi.