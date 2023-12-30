Toplu para öde anında emekli ol! 5400 gün yeterli; 2008’den sonra SGK’lılar listeye alındı! 4 şarta uymak yeter

Türkiye'de birçok vatandaş, emeklilik hakkını toplu para ödeyerek kazanma fırsatını araştırıyor. Devlet tarafından sunulan bu imkan, belirli şartlara bağlı olarak uygulanıyor. İşte toplu para ödeyerek emekli olma süreci ve detayları:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak ve İkamet Etmek: Toplu para ödeyerek emekli olma şansından yararlanabilmek için ilk şart, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek.

2. Sigortalı Olarak Çalışmamak: Başvuruda bulunan kişinin sigortalı olarak çalışmıyor olması gerekiyor. Eğer sigortalı bir işte çalışılıyorsa, bu süre zarfında 30 günden az ya da tam gün çalışmamış olmak şart.

3. 18 Yaşını Doldurmuş Olmak: Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen başvuru sahipleri 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

4. Emekli Olmamak: Başvuran kişinin daha önce emekli olmamış olması gerekiyor.