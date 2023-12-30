Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan memur zammı mesajı: Yüzde 50’ye yakın olacak

"İSRAİL İŞGALCİ BİR GÜÇ" Gazze'de yaşananlar; insanlığa, uluslararası hukuka sığmayan katliamlar serisi. İsrail orada işgalci bir güç. İşgalci gücün kendini savunma hakkından bahsedilemez. Netanyahu yönetiminin yaptığı savaş ve insanlık suçu. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Bugün ateşkes çağrısı dahi yapamayan, ateşkesi engelleyen ülkeler var. Bu ayıp onlara yeter. Böyle siyaset olmaz olsun.





"GERÇEK BELEDİYECİLİK YAPACAK BAŞKANLARI TERCİH EDİYORUZ"

Belediye başkanlarını ikiye ayırıyorum. Birisi kendi işine yoğunlaşan, işini yapan hizmet odaklı başkanlar. Diğeri de belediyeyi bir araç ve kariyer basamağı olarak görenler. İkinci kısımdaki başkanlar iyi belediyecilik yapamıyor. Gerçek belediyecilik de yapamıyor. Neden? Çünkü kafalarında başka şeyler var ve belediyeye odaklanamıyor. Eli işte gözü Ankara'da olunca olmuyor. Kaynakları reklam ve tanıtım için popülistçe harcarsanız yatırım yapamaz, sorunları da çözemezsiniz. Biz, samimiyetle vatandaşa hizmet edecek, gerçekten belediyecilik yapacak başkanları tercih ediyoruz.



KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİ BAŞLATTIK

Büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi başlatıyoruz. 'Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyenler' milletin canıyla oynuyor. Şu ana kadar 2.2 milyon konutun dönüşümünü sağlamışız ama milyonlarca dönüştürülmesi gereken konut var. Bu noktada uluslararası bir standart söz konusu. Deprem öncesi yapılmayan 1 liralık harcama, afet sonrası 7 lira harcama yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla kriz yönetmek istemiyorsanız, riskleri yönetmeniz kaçınılmaz.