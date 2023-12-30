Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan memur zammı mesajı: Yüzde 50’ye yakın olacak

İHRACATA ÖZEL DESTEK
Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi güncellendi. Teknolojik seviyeleri yükseltecek, nitelikli istihdamı artıracak şeffaf bir finansman modeli uygulanacak. Tasarrufları artırmaya, kaynakları verimli alanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Yatırım ve ihracatı önceliklendiriyoruz. Sosyal konut yapımlarını da bu kapsamda değerlendiriyoruz. İhracatçı desteklerini de önemsiyoruz. Nitekim Eximbank'ın kredi hacmini 10 kat arttırdık.
"İSRAİL İŞGALCİ BİR GÜÇ"
Gazze'de yaşananlar; insanlığa, uluslararası hukuka sığmayan katliamlar serisi. İsrail orada işgalci bir güç. İşgalci gücün kendini savunma hakkından bahsedilemez. Netanyahu yönetiminin yaptığı savaş ve insanlık suçu. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Bugün ateşkes çağrısı dahi yapamayan, ateşkesi engelleyen ülkeler var. Bu ayıp onlara yeter. Böyle siyaset olmaz olsun.
"GERÇEK BELEDİYECİLİK YAPACAK BAŞKANLARI TERCİH EDİYORUZ"
Belediye başkanlarını ikiye ayırıyorum. Birisi kendi işine yoğunlaşan, işini yapan hizmet odaklı başkanlar. Diğeri de belediyeyi bir araç ve kariyer basamağı olarak görenler. İkinci kısımdaki başkanlar iyi belediyecilik yapamıyor. Gerçek belediyecilik de yapamıyor. Neden? Çünkü kafalarında başka şeyler var ve belediyeye odaklanamıyor. Eli işte gözü Ankara'da olunca olmuyor. Kaynakları reklam ve tanıtım için popülistçe harcarsanız yatırım yapamaz, sorunları da çözemezsiniz. Biz, samimiyetle vatandaşa hizmet edecek, gerçekten belediyecilik yapacak başkanları tercih ediyoruz.
KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİ BAŞLATTIK
Büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi başlatıyoruz. 'Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyenler' milletin canıyla oynuyor. Şu ana kadar 2.2 milyon konutun dönüşümünü sağlamışız ama milyonlarca dönüştürülmesi gereken konut var. Bu noktada uluslararası bir standart söz konusu. Deprem öncesi yapılmayan 1 liralık harcama, afet sonrası 7 lira harcama yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla kriz yönetmek istemiyorsanız, riskleri yönetmeniz kaçınılmaz.
TERÖRLE KARARLI MÜCADELE
Teröe, demokrasinin de kalkınmanın da insanlığın da düşmanı. Demokratik siyasetin inkârı demek. Son hadise nedeniyle acımız büyük ama kararlılığımız daha büyük. Ne yaparlarsa yapsınlar terörün üzerine kararlılıkla yürüyeceğiz. Türkiye bugün huzurlu bir ortama geldiyse 'terörü kaynağında yok etme' stratejisi sayesinde. Orada mücadele etmezsek, ülke içinde mücadele etmek zorunda kalırız. Bu, daha büyük maliyetler ortaya çıkarır. Teröristin olduğu yer meşru hedeftir.
YEREL SEÇİM YEREL SEÇİMDİR
Birileri, yerel seçimi genel seçim havasına dönüştürmek istiyor. Yerel seçim, yerel seçimdir. Vatandaşımız 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı ve vekillerini seçti. Yerel seçimi, yerel seçim karakteristiğinden çıkarmamak lazım.