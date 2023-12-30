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Jandarma KPSS 60 puanla personel alımı başladı! En az 32 bin 297 lira maaş! İşte Subay, Astsubay ilanı başvuru şartları...

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacına yönelik subay ve astsubay alımı yapılacak. Bu kapsamda 438 subay, 2 bin 490 astsubay alınacak. Başvuruların 14 Ocak'a kadar yapılabileceği açıklanırken, vatandas.jandarma.gov.tr adresinden başvuruların kabul edileceği belirtildi. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 08:08 Güncelleme 30 Aralık 2023, 08:08
Jandarma KPSS 60 puanla personel alımı başladı! En az 32 bin 297 lira maaş! İşte Subay, Astsubay ilanı başvuru şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Toplam 2 bin 928 askeri personel alınacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak. Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak. Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak. İşte başvuru detayları...

JANDARMA SUBAY- ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alıyor.

Adaylar başvurularını 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

MUVAZZAF/ SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLIĞA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,
ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,
d. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1'de belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,
ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,
d. Adaylar tarafından;
(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020- 2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.
(3) Muvazzaf olarak temin edilecek hukuk branşında 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

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