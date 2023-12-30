Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Yeni evde bakım maaşı kaç TL oldu? e-Devlet yatan iller sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuluyor. Bu yardımlardan en çok yararlanılanı ise evde bakım desteği. Bu yılın mayıs ayında çıkan evde bakım yardımı yönetmeliği ile destekten yararlanma şartları da değişti.
Birinci koşul şu; destekten yararlanacak olan hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olması gerekiyor. 2023'ün sonuna kadar net asgari ücretin üçte ikisi 7 bin 601 lira olduğuna göre; bu yılın sonuna kadar hanedeki kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 7 bin 601 liranın altında olanlar evde bakım yardımı almaya hak kazanıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken hanedeki toplam gelirin 7 bin 601 liradan düşük olması yanılgısına düşülmemesi. Yani toplam değil kişi başına düşen gelirin bu tutarı geçmemesi gerekiyor.
Evde bakım desteği engelli kişinin kendisine verilmiyor; bakımını üstlenen aile bireyleri, akraba ve vasisine yani, üçüncü kişilere bu ödeme yapılıyor. Bu konuda son yapılan değişikliklerle üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?
18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda; 'ağır engelli' veya 'tam bağımlı', 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise 'ağır engelli veya 'çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır', 'belirgin özel gereksinimi vardır' ve 'özel koşul gereksinimi var' ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlıyor.
Evde bakım yardımından yararlanmak isteyenler engelli bireyin ikametgahının olduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca başvurular, e-Devlet üzerinden de alınabiliyor. Başvurular, engelli bireyin kendisi, bakım vermeyi talep eden kişi, akrabası veya vasisi tarafından şahsen ve yazılı olarak yapılıyor.