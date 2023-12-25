SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emeklilikte yeni dönem 2024'te başlayacak: Tamamlayıcı sistem desteklenecek! Malul aylığı alana dönüş yolu açılacak

Tamamlayıcı emeklilik desteklenecek, malul aylığı alanlara da işe dönüş yolu açılacak. İşte Primsiz, vergisiz malulen emeklilik için gerekli koşullar başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:00
Emeklilikte yeni dönem 2024’te başlayacak: Tamamlayıcı sistem desteklenecek! Malul aylığı alana dönüş yolu açılacak

Yeni yılda emeklilik sistemi yeniden düzenlenecek. Emekli refahının artırılması için tamamlayıcı emeklilik sistemi desteklenecek, malul aylığı alanlara işe dönüş yolu açılacak.

Bu kapsamda sürekli iş göremezlik geliri, maluliyet aylığı alanların yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek. Sağlık sorunları nedeniyle 'malulen ve engelli hakkıyla' emekli olunabiliyor. Primsiz, vergisiz malulen emeklilik için gerekli koşullar başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:



MALULEN EMEKLİLİK BÜTÜN SİGORTA KOLLARINI KAPSAR MI?
Maluliyet tespitinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı bulunmuyor. Ağır hastalıklarda malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmıyor. Prim gün sayısı borçlanma ile tamamlanabiliyor.



SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
Meslekte çalışma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda sürekli gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emeklilik mümkün.

Malulen emekli olamayan engelli hakkıyla da emekliliğe hak kazanabilir. Malulen emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi, prim koşulunu yerine getiremeyen engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilir. Bunun için bağlı olunan sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvuru yapılabilir. Geçici malul aylığının kalıcı olması için bir hastalık nedeniyle çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık raporu gerekiyor. Rapor için sosyal güvenlik merkezine başvurarak yetkili hastanelere sevk isteniyor.



HANGİ SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE MALUL AYLIĞI BAĞLANIR?
SGK, malulen emeklilik için liste yayınlıyor. Kanserin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, beyin tümörleri, MS, Parkinson, Alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları, zeka gerilikleri, bipolar bozukluk, AIDS, tüberküloz, kalp, böbrek, akciğer nakli, görme azlığı, denge bozuklukları, işitme kaybı, organ kaybı ve solunum sistemi hastalıkları sıralarda yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin en büyük ikinci pisti! Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeni pistini Başkan Erdoğan açacak
Asgari ücrette son viraj: Karar ne zaman verilecek? Artış ne kadar bekleniyor? Kime, nasıl yansıyacak?
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş Halk TV’de PKK ve DEM’i akladı şehitlerimiz üzerinden küstah sözlerle hükümeti hedef aldı
SON DAKİKA