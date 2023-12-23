TCMB faiz kararı sonrası 32 günlük mevduat faiz oranları ok gibi fırladı: En yüksek faiz hangi bankada, 100.000 TL yatırımın net getirisi kaç TL?

ING e-Turuncu Hesap Yıllık Faiz Oranı: %42 Net Kazanç: 3.498 TL

Yapı Kredi Yeni Mevduat Hesabı Yıllık Faiz Oranı: %32 Net Kazanç: 2.665 TL



Bu bankaların sunduğu faiz oranları arasında karşılaştırma yaparak, yatırımcılar kendi ihtiyaçlarına ve beklentilerine en uygun seçeneği belirleyebilirler. Mevduat faiz oranlarındaki bu artış, finansal piyasalardaki genel eğilimleri ve ekonomik koşulları yansıtıyor.

Mevduat faizi yatırımı, bireylerin veya kurumların bankalara belirli bir miktar para yatırarak, bu paraların üzerinden belirlenen bir faiz oranı karşılığında kazanç elde etmeleri sürecidir. Bu yatırım türü, genellikle düşük risk içeren ve sabit getiri sağlayan bir finansal araç olarak kabul edilir.