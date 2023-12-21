Merkez Bankası yine faiz yükseltti! TCMB faiz kararı sonrası dolar euro ve altın fiyatları kaç para oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son politika faiz oranı kararını duyurdu. Merakla beklenen bu karar, özellikle yılın son faiz kararı olması sebebiyle piyasa aktörleri tarafından dikkatle izlendi. TCMB'nin ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle birlikte yürütülen politikalar, piyasaların yakın takibindeydi.

Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldığında, politika faizi yüzde 8,5 seviyesindeydi. Görev süresi boyunca yapılan ardışık faiz artırımları ile bu oran yıl sonunda yüzde 42,5 seviyesine ulaştı. Bu, Erkan'ın başkanlık süresince alınan yedinci önemli faiz kararıydı. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı, döviz piyasalarında hemen hissedildi. Dolar ve Euro kurları, bu kararın hemen ardından değişiklik göstermeye başladı.