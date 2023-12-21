SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası yine faiz yükseltti! TCMB faiz kararı sonrası dolar euro ve altın fiyatları kaç para oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2023'teki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında önemli bir karar aldı. Bu toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40'tan yüzde 42,5 seviyesine yükseltilmesine karar verildi. Peki TCMB faiz kararı sonrası dolar euro ve altın fiyatları kaç para oldu?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 14:13 Güncelleme 21 Aralık 2023, 14:13
Merkez Bankası yine faiz yükseltti! TCMB faiz kararı sonrası dolar euro ve altın fiyatları kaç para oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son politika faiz oranı kararını duyurdu. Merakla beklenen bu karar, özellikle yılın son faiz kararı olması sebebiyle piyasa aktörleri tarafından dikkatle izlendi. TCMB'nin ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle birlikte yürütülen politikalar, piyasaların yakın takibindeydi.

Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldığında, politika faizi yüzde 8,5 seviyesindeydi. Görev süresi boyunca yapılan ardışık faiz artırımları ile bu oran yıl sonunda yüzde 42,5 seviyesine ulaştı. Bu, Erkan'ın başkanlık süresince alınan yedinci önemli faiz kararıydı. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı, döviz piyasalarında hemen hissedildi. Dolar ve Euro kurları, bu kararın hemen ardından değişiklik göstermeye başladı.

Altın Fiyatları ve Borsa Üzerindeki Etkiler

Faiz artırımı, sadece döviz kurlarını değil, aynı zamanda altın fiyatlarını ve borsa endekslerini de etkiledi. Altın, genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülür ve faiz oranlarındaki değişiklikler altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Borsa endeksleri de, Merkez Bankası'nın kararlarına hızlı bir şekilde tepki gösterdi.

Ekonomik Beklentiler ve Piyasa Tepkileri

Açıklanan faiz oranı, piyasaların beklentileriyle uyumlu olduğu için dolar, altın ve borsa üzerinde aşırı dalgalanmalar beklenmiyor. Ancak, politika faiz oranındaki artış bankaların kredi ve vadeli mevduat faiz oranlarında yükselişe yol açabilir. Özellikle bankaların mevduat faiz oranlarında, dolarizasyonu önlemek amacıyla değişiklikler olabileceği öngörülüyor.

Kuyumcular havada kapıyor! 1 tanesine tam 65.164,84 TL ödeyecek

Yılın Son Faiz Kararı ve Gelecek Beklentiler

Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararı ile politika faizi yılı yüzde 42,50 seviyesinde tamamlamış oldu. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın Ocak ayındaki toplantısında son bir faiz artırımı yaparak faiz oranını yüzde 45'e çıkarabileceğini ve ardından enflasyon verilerine göre pozisyon alabileceğini belirtiyorlar.

Uzman Görüşleri ve Analizler

Ekonomistler ve finansal analistler, TCMB'nin bu kararını çeşitli açılardan değerlendirdi. Bazıları, faiz artırımının enflasyonla mücadelede etkili bir araç olabileceğini savunurken, diğerleri kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına odaklandı. Genel kanı, bu kararın Türk ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olduğu yönünde.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararını açıkladı!
AYM’den ikinci Can Atalay kararı! Bu kafa FETÖ ile PKK’yı Meclis’e sokup dokunulmazlık verir
HangiKredi
SON DAKİKA