Altın kuyumcudan mı alınmalı bankadan mı? İslam Memiş açıkladı: Eğer yatırım için alıyorsanız mutlaka...

Altın alacak birçok kişi en mantıklı satın alma yönemi için sık sık araştırmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik dikkat çekici uyarılarda bulundu.

1. YÖNTEM: SERTİFİKALI ALTIN

Sertifikalı altın alım satımı, yatırımcılara hem güvenilirlik hem de kolaylık sunuyor. Sertifikalı altınlar, altının saflığı, ağırlığı ve kalitesi konusunda garanti veren resmi belgelerle birlikte gelir. Bu, yatırımcıların altınlarının gerçek değerini bilmesini ve alım satım işlemlerini daha şeffaf bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.

Komisyon ödeme gibi ek masrafların olmadığını belirten İslam Memiş, ayrıca sertifikalı altının stopaj avantajı, kolay saklanabilirlik ve kullanıcı dostu özellikleri ile tercih edilebilir olduğunu ifade etti.