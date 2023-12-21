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Altın kuyumcudan mı alınmalı bankadan mı? İslam Memiş açıkladı: Eğer yatırım için alıyorsanız mutlaka...

Son zamanlarda altın yatırımları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Memiş'in banka ve kuyumcu karşılaştırmasını sizler için derledik. En masrafsız ve güvenilir altın alma yöntemi sık sık aratılanlar arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 15:47 Güncelleme 21 Aralık 2023, 15:52
Altın kuyumcudan mı alınmalı bankadan mı? İslam Memiş açıkladı: Eğer yatırım için alıyorsanız mutlaka...

Altın alacak birçok kişi en mantıklı satın alma yönemi için sık sık araştırmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik dikkat çekici uyarılarda bulundu.

1. YÖNTEM: SERTİFİKALI ALTIN

Sertifikalı altın alım satımı, yatırımcılara hem güvenilirlik hem de kolaylık sunuyor. Sertifikalı altınlar, altının saflığı, ağırlığı ve kalitesi konusunda garanti veren resmi belgelerle birlikte gelir. Bu, yatırımcıların altınlarının gerçek değerini bilmesini ve alım satım işlemlerini daha şeffaf bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.

Komisyon ödeme gibi ek masrafların olmadığını belirten İslam Memiş, ayrıca sertifikalı altının stopaj avantajı, kolay saklanabilirlik ve kullanıcı dostu özellikleri ile tercih edilebilir olduğunu ifade etti.

ALTIN BANKADAN MI ALINMALI KUYUMCUDAN MI?

Saf altının madenden çıkarıldığında daha uygun fiyatla temin edilebileceğini belirten Memiş, bu durumu kilo ile alım yapmayı gerektirebileceği konusunda uyardı.

Ayrıca, som altını satın aldıktan sonra kuyumcularla anlaşarak işleyebileceğinizi ve kar elde edebileceğinizi ekledi.

İstanbul Kapalıçarşı, İstanbul Harem ve internet e-ticaret siteleri gibi yerlerden toptan altın almanın, miktarına bağlı olarak indirimli fiyatlar sağlayabileceğini belirtti.

Memiş, hurda altının diğer türlerden daha uygun fiyatla satın alınabileceğini ve henüz işlenmemiş olmasından kaynaklandığını belirtti. Vatandaşların kuyumculara sattıkları hurda altınların, atölyelerde yeniden işlenerek kullanılabileceğini ifade etti.

UZUN VADELİ YATIRIMDA KUYUMCU TERCİH EDİLMELİ

Son olarak, altın alımında banka mı yoksa kuyumcu mu tercih edilmeli sorusuna cevap veren Memiş, uzun vadeli yatırım düşünülüyorsa kuyumcunun, alım satım yapılacaksa bankanın daha karlı olabileceğini belirtti.

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