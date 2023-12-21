Nihayet beklenen o gün geldi! İslam Memiş altın için tarihi duyurdu: İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın, geleneksel olarak güvenli liman olarak kabul edilen bir yatırım aracıdır ve 2023 yılında da bu özelliğini korumuştur. Yıl içerisinde altın fiyatlarının göstermiş olduğu artış, birçok yatırımcının portföyünde önemli kazançlar elde etmesini sağlamıştır. Özellikle global ekonomik belirsizliklerin ve piyasa dalgalanmalarının yaşandığı dönemlerde, altın yatırımcıları için bu artış trendi daha da değerli hale gelmiştir. Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan yükselişler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik stratejik tavsiyelerde bulundu.

Gram Altın Yatırımcıları İçin 2023 Kazançları İslam Memiş, 2023 yılında gram altın fiyatlarının performansını değerlendirdi. Yılın başında 1.15 TL seviyesinde olan gram altın, yıl içinde 1.977 TL'ye kadar yükseldi ve en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı. Şu anki fiyatı 1.953 TL olan gram altın için, 2.000 TL seviyesine doğru bir ilerleme beklentisi var. İŞTE İSLAM MEMİŞ'TEN SON DEĞERLENDİRME