İşe girecekler dikkat! Sözleşmede neler olmalı? Deneme süresinde sigorta zorunlu mu? İşten ayrılan para cezası öder mi?

İş sözleşmeleri çalışanların haklarını koruması açısından hayati önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na, iş sözleşmeleri konusunda işe başlayacaklar için "kelepçe madde" olarak görülen fesih durumunda ceza şartı başta olmak üzere çok sayıda şikâyet geliyor.





Bazı işyerleri hem deneme hem de çalışma süresinde çalışanın işten ayrılması durumunda belli tutarda para talep ediyor. İş Kanunu'na göre taraflar iş sözleşmesini, kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla ihtiyaçlara uygun düzenleyebilir. İş sözleşmelerine ilişkin merak edilen kritik ayrıntılara ilişkin soruların yanıtları şöyle: