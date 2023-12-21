Asgari ücret 3. toplantısından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Yeni yılda asgari ücreti ne kadar, kaç TL olarak ödeneceği sıkça araştırılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantıyı 18 Aralık'ta Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Asgari ücret, 2023 yılında brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Peki Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret 4. toplantısı olacak mı? Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ay?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı için henüz net bir tarih ve saat bilgisi verilmedi. Ancak TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 3. toplantının bu hafta içi yapılacağını belirtti.

Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 20-22 Aralık tarihleri arasında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.