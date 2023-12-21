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Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret 4. toplantısı olacak mı? Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ay?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Son olarak 2. toplantı tamamlandı. Gözler bu kez 3. toplantıya çevrildi. Peki Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret 4. toplantısı olacak mı? Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ay?

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 08:14 Güncelleme 21 Aralık 2023, 08:15
Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret 4. toplantısı olacak mı? Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ay?

Asgari ücret 3. toplantısından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Yeni yılda asgari ücreti ne kadar, kaç TL olarak ödeneceği sıkça araştırılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantıyı 18 Aralık'ta Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Asgari ücret, 2023 yılında brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Peki Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret 4. toplantısı olacak mı? Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ay?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı için henüz net bir tarih ve saat bilgisi verilmedi. Ancak TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 3. toplantının bu hafta içi yapılacağını belirtti.

Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 20-22 Aralık tarihleri arasında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI OLACAK MI, NE ZAMAN?

Öte yandan her yıl 4 toplantının sonunda açıklanan asgari ücret zammının geçtiğimiz sene 3. toplantıda belli olması ise kafaları karıştırdı. Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kaç kez toplanacağı henüz bilinmemekle birlikte taraflar, sık sık bir an önce karara varma isteklerini dile getiriyor.

YENİ ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

2024 yılında uygulanacak olan yeni zamlı asgari ücretin özel sektörde 1 Şubat'tan itibaren maaşlara yansıtılması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücret 11 Bin 402 TL olmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını açıklamıştı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetmişti;

''Asgari ücrete yapılan artış 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. İşçilerde genellikle çalıştıktan sonra maaşını alıyorlar. Dolayısıyla mevcut yeni asgari ücret 1 Temmuz tarihinden geçerli olacağı için ilk maaşları banka hesaplarında 31 Temmuz tarihinde görecekler.''

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