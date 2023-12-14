FED sonrası ALTIN FİYATLARI tırmanışa geçti! 2024’te altın için 3 tahmin ortaya çıktı: Sağ gösterip sol vurdu!

Yurt içinde gram altın fiyatları da etkilenerek spot piyasada 1.850 liradan 1.879 liraya çıktı. Fed kararının etkisiyle dolar endeksi, ana para birimleri karşısında yüzde 0.9'luk bir düşüş yaşarken, düşük hacimli piyasada Dolar/TL paritesi 29.05'ten 28.99'a geriledi. Bu gelişmelerle birlikte piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor.

CANLI ALTIN KURU 2024 ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporuna göre, 2023'ün son haftalarında altın, 2.000 dolar sınırını aşarak 2024 için önemli sinyaller veriyor. WGC analistleri, 2024'teki altın fiyatlarını etkileyebilecek üç olası senaryoyu değerlendirdi.

1. SENARYO WGC'nin raporuna göre, ilk senaryoda ABD ekonomisi yumuşak bir iniş yaparak resesyona girmiyor, ancak hala beklenen büyümenin altında kalıyor. Uzmanlar, bu durumun altın için bir miktar zorluğa işaret edebileceğini belirtiyor.

2. SENARYO İkinci senaryo, ABD ekonomisinin resesyona girmesi üzerine odaklanıyor. Bu durumda, Federal Rezerv'in ekonomiyi desteklemek adına faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, bu durum altın için bir yükseliş ortamı yaratabilir.