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FED sonrası ALTIN FİYATLARI tırmanışa geçti! 2024'te altın için 3 tahmin ortaya çıktı: Sağ gösterip sol vurdu!

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed)'nin açıkladığı faiz kararı, piyasalarda büyük bir etki yarattı. Bu kararın beklenenden daha etkileyici olması, hem altın hem de dolar piyasaları için kritik bir öneme sahip. Kararın açıklanmasının ardından yatırımcılar, piyasaların nasıl bir seyir izleyeceğini ve bu durumun yatırım stratejilerine nasıl yansıyacağını dikkatle izliyor. Altın yatırımcıları, Fed'in faiz kararını yakından takip ediyor. Altın, tarihsel olarak belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak kabul edilir.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 08:50 Güncelleme 14 Aralık 2023, 08:50
FED sonrası ALTIN FİYATLARI tırmanışa geçti! 2024’te altın için 3 tahmin ortaya çıktı: Sağ gösterip sol vurdu!

Altın ve döviz piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını bekleyerek gerilimle doluydu. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu. Peki, bu kritik gelişme sonrasında altın ve dolar hangi yönde ilerleyecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de enflasyonun düşüşe geçiyor olması ve Fed'in faiz indirme patikasına girmesi ihtimali altın fiyatlarını yükseltiyor. Fed faizi düşürünce dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybına uğrayacağı düşüncesi yatırımcıları diğer enstrümanlara itebilir.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin duruşunu açıklamasıyla birlikte, ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili getirilerinde ilk anda yaklaşık 15 baz puanlık bir düşüş yaşandı. Aynı zamanda, altının ons fiyatı da bu gelişmelerle birlikte bir saat içinde 1.980 dolardan 2.014 dolara çıktı.

Yurt içinde gram altın fiyatları da etkilenerek spot piyasada 1.850 liradan 1.879 liraya çıktı. Fed kararının etkisiyle dolar endeksi, ana para birimleri karşısında yüzde 0.9'luk bir düşüş yaşarken, düşük hacimli piyasada Dolar/TL paritesi 29.05'ten 28.99'a geriledi. Bu gelişmelerle birlikte piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor.

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2024 ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporuna göre, 2023'ün son haftalarında altın, 2.000 dolar sınırını aşarak 2024 için önemli sinyaller veriyor. WGC analistleri, 2024'teki altın fiyatlarını etkileyebilecek üç olası senaryoyu değerlendirdi.

1. SENARYO

WGC'nin raporuna göre, ilk senaryoda ABD ekonomisi yumuşak bir iniş yaparak resesyona girmiyor, ancak hala beklenen büyümenin altında kalıyor. Uzmanlar, bu durumun altın için bir miktar zorluğa işaret edebileceğini belirtiyor.

2. SENARYO

İkinci senaryo, ABD ekonomisinin resesyona girmesi üzerine odaklanıyor. Bu durumda, Federal Rezerv'in ekonomiyi desteklemek adına faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, bu durum altın için bir yükseliş ortamı yaratabilir.

3. SENARYO

En düşük ihtimal olarak görülen üçüncü senaryo, ABD ekonomisinin güçlü büyümesini sürdürmesini içeriyor. Ancak, WGC, bu senaryonun gerçekleşme olasılığını düşük, yüzde 10 olarak değerlendiriyor.

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