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Son dakika FED kararı ne oldu? 13 Aralık 2023 FED FAİZ KARARI! Faiz sabit kalırsa ALTIN ve DOLAR ne olur, alınmalı mı satılmalı mı?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bu nedenle binlerce kişi altın ve doların etkilenip etkilenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, FED sonrası altın artacak mı? FED faiz kararı sabit kalırsa altın ve dolar ne olur? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 22:05 Güncelleme 13 Aralık 2023, 22:21
Son dakika FED kararı ne oldu? 13 Aralık 2023 FED FAİZ KARARI! Faiz sabit kalırsa ALTIN ve DOLAR ne olur, alınmalı mı satılmalı mı?

ABD Merkez Bankası (Fed), yapılan son toplantısında politika faiz oranlarını beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bu kararın küresel piyasalarda etkileri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

FED faiz kararını açıkladı!

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmedi ve yüzde 5.50'de bıraktı.

FAİZ KARARI SABİT KALIRSA NE OLUR?

Eğer bir merkez bankası faiz oranlarını sabit tutarsa, bu durum altın ve dolar gibi varlık fiyatlarını etkileyebilir.

ALTIN:

Faiz oranları düşük olduğunda, genellikle altın gibi faiz getirmeyen varlıklar daha çekici hale gelir. Çünkü faiz getirmeyen varlıklar, düşük faiz ortamında alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir. Ancak altın fiyatlarına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Jeopolitik belirsizlikler, enflasyon beklentileri, küresel ekonomik durum gibi faktörler de altın fiyatlarını etkileyebilir.

DOLAR:

Genellikle faiz oranları ile döviz kurları arasında bir ilişki bulunur. Yüksek faiz oranları, bir ülkenin para birimini daha çekici kılar ve yabancı yatırımcıları o para birimine çeker. Bu durumda, o ülkenin para birimi genellikle değer kazanır. Eğer bir merkez bankası faiz oranlarını sabit tutarsa ve diğer ülkelerde faiz oranları yükselirse, bu durumda o ülkenin para birimi (örneğin dolar), diğer para birimleri karşısında değer kaybedebilir.

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