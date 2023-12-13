Son dakika FED kararı ne oldu? 13 Aralık 2023 FED FAİZ KARARI! Faiz sabit kalırsa ALTIN ve DOLAR ne olur, alınmalı mı satılmalı mı?

Faiz oranları düşük olduğunda, genellikle altın gibi faiz getirmeyen varlıklar daha çekici hale gelir. Çünkü faiz getirmeyen varlıklar, düşük faiz ortamında alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir. Ancak altın fiyatlarına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Jeopolitik belirsizlikler, enflasyon beklentileri, küresel ekonomik durum gibi faktörler de altın fiyatlarını etkileyebilir.

DOLAR:

Genellikle faiz oranları ile döviz kurları arasında bir ilişki bulunur. Yüksek faiz oranları, bir ülkenin para birimini daha çekici kılar ve yabancı yatırımcıları o para birimine çeker. Bu durumda, o ülkenin para birimi genellikle değer kazanır. Eğer bir merkez bankası faiz oranlarını sabit tutarsa ve diğer ülkelerde faiz oranları yükselirse, bu durumda o ülkenin para birimi (örneğin dolar), diğer para birimleri karşısında değer kaybedebilir.