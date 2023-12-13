Piyasalarda gün sonu! BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybederek kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybederek 7.529,31 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 219,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu.

Gün içinde en düşük 7.529,31, en yüksek 7.721,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 2,83 azalışla 7.529,31 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 215,6 puan ve yüzde 2,58 kayıpla 8.135,16 puandan kapandı.