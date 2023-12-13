Resmi Gazete’de yayımlandı! Mevduatta devlet güvencesi 400 bin liradan 650 bin liraya yükseldi

MEVDUATTA DEVLET GÜVENCESİ ARTIRILDI Değişiklik kapsamında halihazırda 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı 2024 takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 650 bin lira olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:



Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 400 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlenmesine,



Bu düzenlemenin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 116'ncı maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir.