Ucuz altın aldım diye sevinmeyin! Uzmanlardan ’astar altın’ uyarısı geldi! Bin lira ile 5 bin lira arasında...

Altın Yatırımları: Bilinçli Tercihler ve Kuyumcu Uyarıları
Son 10 yılda yapılan araştırmalarda altının en çok kazandıran yatırım aracı olduğu ortaya çıkıyor. 25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz, bu dönemde evini ve arabasını satarak altın alan vatandaşların olduğunu belirtiyor.
Ancak, bilinçli bir şekilde altın almanın önemine değinen Yılmaz, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ancak ucuz altın gerçek değildir. Kimse ucuz altın vaat edemez, sadece ayarı düşük altın olabilir. Kesme altına olan talep çok fazla, ancak bu tür altın ayar düşüklüğüne müsaittir. Plaka olarak çekilip üzerinde herhangi bir damga olmadığı için kandırmaya müsait bir durum oluyor. 24 ayar altın normalde 995 milyem olması gerekirken, bunu 970 milyem yapan bir atölye kesme altın olarak satabilir. Bunun kaç milyem olduğunu anlamak çok zor. Bunu en iyi kuyumcu bile anlamaz" diyor.
Kuyumcu Deneyimi: Altın Kontrolünde Uzman Çözümler
Bu konuda yaşanan şikayetlere dikkat çeken Yılmaz, vatandaşların kandırıldığının farkında olduklarını söylüyor. Atölyelerinde altınları hızlı bir şekilde kontrol ettiklerini ve kesme altını satmanın zor olduğunu belirten Yılmaz, birçok kuyumcunun şu anda kesme altın almadığını ifade ediyor. Satıcıların genellikle ne sattıklarının farkında olmadığını belirten Yılmaz, "Paketli altında seri numarası, üretici firması ve daha birçok detay bellidir. Paketli altın, daha güvenli bir seçenektir" şeklinde konuşuyor.