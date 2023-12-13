Ucuz altın aldım diye sevinmeyin! Uzmanlardan ’astar altın’ uyarısı geldi! Bin lira ile 5 bin lira arasında...

Ancak, bilinçli bir şekilde altın almanın önemine değinen Yılmaz, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ancak ucuz altın gerçek değildir. Kimse ucuz altın vaat edemez, sadece ayarı düşük altın olabilir. Kesme altına olan talep çok fazla, ancak bu tür altın ayar düşüklüğüne müsaittir. Plaka olarak çekilip üzerinde herhangi bir damga olmadığı için kandırmaya müsait bir durum oluyor. 24 ayar altın normalde 995 milyem olması gerekirken, bunu 970 milyem yapan bir atölye kesme altın olarak satabilir. Bunun kaç milyem olduğunu anlamak çok zor. Bunu en iyi kuyumcu bile anlamaz" diyor.