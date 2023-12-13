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Ucuz altın aldım diye sevinmeyin! Uzmanlardan 'astar altın' uyarısı geldi! Bin lira ile 5 bin lira arasında...

Son günlerde vatandaşlar arasında popüler hale gelen 'kesme altın' tercihine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Kesme altınların üzerinde barkot ya da seri numarası bulunmaması nedeniyle dolandırıcılık olaylarının arttığını belirten kuyumcular, kesme altını satmanın da zor olduğunu belirtiyor. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 11:18 Güncelleme 13 Aralık 2023, 11:18
Ucuz altın aldım diye sevinmeyin! Uzmanlardan ’astar altın’ uyarısı geldi! Bin lira ile 5 bin lira arasında...

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların etkisiyle altın fiyatları son zamanlarda rekor seviyelere ulaşmış durumda. Uzun, kısa ve orta vadeli yatırımlar düşünen birçok vatandaş, altına yönelerek kazançlarını artırmayı hedefliyor. Ancak, altın tercihinde yeni bir eğilim ortaya çıkıyor: kuyumcuların "kesilmiş altın" olarak adlandırdığı yarı mamul ürünler, paketli altına göre daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle tercih ediliyor. Ancak, altın uzmanları bu ürünlerin üzerinde barkot veya damga olmadığını vurgulayarak, ayarının sadece profesyoneller tarafından belirlenebileceğine dikkat çekiyor.

Kuyumcu Tavsiyeleri: Kesilmiş Altın Riskli mi?

Antalya'da uzun yıllardır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Halil Güvençoğlu, yaşanan İsrail-Filistin savaşının altın fiyatlarını artırdığını belirtiyor. Bu dönemde vatandaşların altına olan talebinin yükseldiğini ifade eden Güvençoğlu, özellikle 24 ayar tasarruf altınlarına olan ilginin arttığını söylüyor.

Ancak, kesilmiş altına talep olduğunu ancak bu tür altının üzerinde patent veya seri numarası bulunmadığını belirterek, bu durumun satış sırasında sıkıntılara yol açabileceğini vurguluyor. Güvençoğlu, "Bu sorunların yaşanmaması için paketli altın tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Paketli altın, daha güvenilir bir seçenektir" diyor.

Altın Yatırımları: Bilinçli Tercihler ve Kuyumcu Uyarıları

Son 10 yılda yapılan araştırmalarda altının en çok kazandıran yatırım aracı olduğu ortaya çıkıyor. 25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz, bu dönemde evini ve arabasını satarak altın alan vatandaşların olduğunu belirtiyor.

Ancak, bilinçli bir şekilde altın almanın önemine değinen Yılmaz, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ancak ucuz altın gerçek değildir. Kimse ucuz altın vaat edemez, sadece ayarı düşük altın olabilir. Kesme altına olan talep çok fazla, ancak bu tür altın ayar düşüklüğüne müsaittir. Plaka olarak çekilip üzerinde herhangi bir damga olmadığı için kandırmaya müsait bir durum oluyor. 24 ayar altın normalde 995 milyem olması gerekirken, bunu 970 milyem yapan bir atölye kesme altın olarak satabilir. Bunun kaç milyem olduğunu anlamak çok zor. Bunu en iyi kuyumcu bile anlamaz" diyor.

Kuyumcu Deneyimi: Altın Kontrolünde Uzman Çözümler

Bu konuda yaşanan şikayetlere dikkat çeken Yılmaz, vatandaşların kandırıldığının farkında olduklarını söylüyor. Atölyelerinde altınları hızlı bir şekilde kontrol ettiklerini ve kesme altını satmanın zor olduğunu belirten Yılmaz, birçok kuyumcunun şu anda kesme altın almadığını ifade ediyor. Satıcıların genellikle ne sattıklarının farkında olmadığını belirten Yılmaz, "Paketli altında seri numarası, üretici firması ve daha birçok detay bellidir. Paketli altın, daha güvenli bir seçenektir" şeklinde konuşuyor.

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