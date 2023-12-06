Kuyumcularda yeni dönem! Herkes onu konuşuyor! Altın bozdururken zararı sıfıra indiriyor

Altın piyasasında son dönemde dikkat çeken bir değişiklik, yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. İşte altın yatırımı yapmak isteyenlere yeni yöntem...

Bu yeni yöntemle yatırımcılar geleneksel altın takıları yerine daha küçük miktarlarda ve teneke gibi kesilebilir altınları tercih ediyorlar.