Kredi faiz oranları değişti! Vakıf, Ziraat, Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları güncel liste geldi! Ezber bozdu

Türkiye'deki önde gelen bankalar, kredi faiz oranlarında beklenen güncellemeyi gerçekleştirdi. Yenilenen oranlar, özellikle taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi alanlarında dikkat çekiyor. Vatandaşlar, acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yeni oranlara odaklanmış durumda. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası başta olmak üzere birçok bankanın konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. İşte banka banka detaylı faiz oranları...
Yeni bir güncelleme ile birlikte bankalar, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını açıkladı. Vatandaşlar, acil ihtiyaçlarını karşılamak adına en uygun kredi seçeneklerini değerlendirmeye başladı. İşte öne çıkan bankaların güncel faiz oranları:
Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı %4,14, taşıt kredisi faiz oranı %4,05, konut kredisi faiz oranı ise %3,89'dur.
Halkbank'ta ihtiyaç kredisi faiz oranı %4,19, taşıt kredisi faiz oranı %4,09-4,15, konut kredisi faiz oranı %3,90'dır.
Akbank'ta ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,79, taşıt kredisi faiz oranı %3,65, konut kredisi faiz oranı %3,22'dir.