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Kredi faiz oranları değişti! Vakıf, Ziraat, Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları güncel liste geldi! Ezber bozdu

Merkez Bankası'nın politika faizindeki artışın ardından, vatandaşlar ev, araba gibi ihtiyaçlarını karşılamak için güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankalar, yeni faiz oranlarını açıkladı ve bu oranlar, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini içeriyor. İhtiyaç kredisi faiz oranlarından konut ve taşıt kredisi faiz oranlarına kadar birçok seçenek, banka banka sıralandı. İşte, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası ve özel bankaların güncellediği kredi faiz oranlarına dair detaylar.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 13:54 Güncelleme 06 Aralık 2023, 13:54
Kredi faiz oranları değişti! Vakıf, Ziraat, Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları güncel liste geldi! Ezber bozdu

Türkiye'deki önde gelen bankalar, kredi faiz oranlarında beklenen güncellemeyi gerçekleştirdi. Yenilenen oranlar, özellikle taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi alanlarında dikkat çekiyor. Vatandaşlar, acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yeni oranlara odaklanmış durumda. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası başta olmak üzere birçok bankanın konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. İşte banka banka detaylı faiz oranları...

Yeni bir güncelleme ile birlikte bankalar, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını açıkladı. Vatandaşlar, acil ihtiyaçlarını karşılamak adına en uygun kredi seçeneklerini değerlendirmeye başladı. İşte öne çıkan bankaların güncel faiz oranları:

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı %4,14, taşıt kredisi faiz oranı %4,05, konut kredisi faiz oranı ise %3,89'dur.

Halkbank'ta ihtiyaç kredisi faiz oranı %4,19, taşıt kredisi faiz oranı %4,09-4,15, konut kredisi faiz oranı %3,90'dır.

Akbank'ta ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,79, taşıt kredisi faiz oranı %3,65, konut kredisi faiz oranı %3,22'dir.

İş Bankası'nda ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,70'den başlıyor, taşıt kredisi faiz oranı %3,85, konut kredisi faiz oranı ise %2,87'dir.

Yapı Kredi'de bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı %5,74, konut kredisi faiz oranı %3,69, taşıt kredisi faiz oranı ise %4,99'dur.

QNB Finansbank'ta ihtiyaç kredisi faiz oranı %0-2,79, konut kredisi faiz oranı %3,57, taşıt kredisi faiz oranı ise %5,14'tir.

Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı %3,59'dan başlıyor, ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,89'dan başlıyor, taşıt kredisi faiz oranı ise %4,00'dir.

Denizbank'ta konut kredisi faiz oranı %3,79, taşıt kredisi faiz oranı %4,49, ihtiyaç kredisi faiz oranı ise %4,83'tür.

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