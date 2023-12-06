Kredi faiz oranları değişti! Vakıf, Ziraat, Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları güncel liste geldi! Ezber bozdu

Türkiye'deki önde gelen bankalar, kredi faiz oranlarında beklenen güncellemeyi gerçekleştirdi. Yenilenen oranlar, özellikle taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi alanlarında dikkat çekiyor. Vatandaşlar, acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yeni oranlara odaklanmış durumda. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası başta olmak üzere birçok bankanın konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. İşte banka banka detaylı faiz oranları...