2024 yılında altın fiyatları... İslam Memiş ’Çok dikkat edilmesi gerekiyor’ diyerek uyardı!

Uzman İslam Memiş, 2024 yılında altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği konusunda yorumlarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in 2024 yılına yönelik altın fiyatları hakkında yaptığı tahminler, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Uzmanın Borsa İstanbul, dolar-euro, gram altın - ons altın, gram gümüş ve ons gümüş hakkındaki tahminleri, piyasa hareketlerini anlamak isteyen yatırımcılar için önemli bir kaynak oluşturuyor. İşte yeni yılda altın tahminleri...
"2024 YILININ YARISINDAN SONRA..."
Altın yatırımcısı yeni yılda gram altında neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın açıklamaları;
"Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Başta Amerika Merkez Bankası ve diğer merkez bankaların faiz politikasında değişiklik var. Yani 2024 yılının yarısından sonra faiz indirim piyasalar bekliyor. Bu da altın fiyatlarına pozitif yönde etkiliyor. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde merkez bankaların da ciddi bir alım talebinde bir artış oldu. Bu da altın fiyatlarını destekleyen faktörde. Yani jeopolitik gerilimler bir yandan, merkez bankalarının faiz kararları diğer yandan ve son olarak da fizik talep altın fiyatlarının her geçen gün yükselişini desteklemekte."
"2700 LİRA SEVİYESİ"
"Ons altın 2040 dolar seviyesinde. Gram altın serbest fiyatları fizik tarafta. 1935 lira şu an itibariyle. Orta ve uzun vadede bu yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle 2024 yılı için beklettiğimiz Ons altın'da 2350 dolar seviyesi. Gram altın da 2500 devamında 2700 lira seviyesi."