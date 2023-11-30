2024 yılında altın fiyatları... İslam Memiş ’Çok dikkat edilmesi gerekiyor’ diyerek uyardı!

Uzman İslam Memiş , 2024 yılında altın fiyatları nın nasıl bir seyir izleyeceği konusunda yorumlarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in 2024 yılına yönelik altın fiyatları hakkında yaptığı tahminler, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Uzmanın Borsa İstanbul, dolar-euro, gram altın - ons altın , gram gümüş ve ons gümüş hakkındaki tahminleri, piyasa hareketlerini anlamak isteyen yatırımcılar için önemli bir kaynak oluşturuyor. İşte yeni yılda altın tahminleri...

"2024 YILININ YARISINDAN SONRA..."

Altın yatırımcısı yeni yılda gram altında neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın açıklamaları;

"Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Başta Amerika Merkez Bankası ve diğer merkez bankaların faiz politikasında değişiklik var. Yani 2024 yılının yarısından sonra faiz indirim piyasalar bekliyor. Bu da altın fiyatlarına pozitif yönde etkiliyor. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde merkez bankaların da ciddi bir alım talebinde bir artış oldu. Bu da altın fiyatlarını destekleyen faktörde. Yani jeopolitik gerilimler bir yandan, merkez bankalarının faiz kararları diğer yandan ve son olarak da fizik talep altın fiyatlarının her geçen gün yükselişini desteklemekte."