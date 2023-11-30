Torba Yasa içeriğinde neler var? Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, prim eşitliği...

Torba yasa teklifi maddeleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu kapsamlı yasa tasarısı, sosyal güvenlik ve çalışma hayatında önemli değişiklikler öneriyor. SGK prim borçlarına yönelik af düzenlemesi, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için bir fırsat sunuyor. Ayrıca, çalışan emeklilere ikramiye ödenmesi, ekonomik anlamda bir destek olarak görülüyor. Taşeron işçilere kadro verilmesi ise, çalışma hayatında uzun süredir devam eden bir talebin karşılanması anlamına geliyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasa içeriğinde neler var? İşte tüm merak edilenler...