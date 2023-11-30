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Torba Yasa içeriğinde neler var? Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, prim eşitliği...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 80 maddelik yeni torba yasa tasarısı, çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili birçok önemli düzenlemeyi gündeme getiriyor. Bu yasa tasarısı, SGK prim borçlarına getirilen af, çalışan emeklilere ödenecek ikramiye ve taşeron çalışanlara kadro verilmesi gibi maddelerle vatandaşların dikkatini çekiyor ve merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 08:40 Güncelleme 30 Kasım 2023, 09:24
Torba Yasa içeriğinde neler var? Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, prim eşitliği...

Torba yasa teklifi maddeleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu kapsamlı yasa tasarısı, sosyal güvenlik ve çalışma hayatında önemli değişiklikler öneriyor. SGK prim borçlarına yönelik af düzenlemesi, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için bir fırsat sunuyor. Ayrıca, çalışan emeklilere ikramiye ödenmesi, ekonomik anlamda bir destek olarak görülüyor. Taşeron işçilere kadro verilmesi ise, çalışma hayatında uzun süredir devam eden bir talebin karşılanması anlamına geliyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasa içeriğinde neler var? İşte tüm merak edilenler...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, faizsiz evlilik kredisi ve Aile ve Gençlik Bankası gibi konuların yer almasının beklendiği Torba Teklif henüz Meclis'ten geçmedi. Plan ve Bütçe Komisyonu'na bu hafta 80 maddelik Torba kanun görüşmeleri ile başlanacak.

TORBA YASA İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Memur ve Emekli Maaş Zammı

Evlilik Kredisi

Ev Hanımlarına Emeklilik

Bağ-Kur ve SSK Prim Eşitlemesi

Taşerona Kadro

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