PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023: Ocak'ta maaşlar ne kadar olacak?

Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 06:23 Güncelleme 28 Kasım 2023, 06:24
Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023: Ocak’ta maaşlar ne kadar olacak?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere veriliyor. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Aralık ayı ödemeleri henüz başlamadı.

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı Mahinur Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlarımız ve aileleri için sağladığımız Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık.

Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardım programlarımızı şeffaf bir anlayışla sürdürüyor, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz."

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılı Ocak ayında 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Yapılan Temmuz ara zamı ile birlikte ise evde bakım aylığı 5 bin 97 liraya yükseltildi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Barış diplomasisinde öncü ülke Türkiye! Nefes kesen diplomasi trafiğinin perde arakası ortaya çıktı! O ülkeler de Ankara’nın kapısını çalmış
Atilla Dorsay’dan canlı yayında terör propagandası! Hakim katili Yılmaz Güney’e övgüler yağdırdı: Adamı mahkum mu edelim?
Göremedikleri fotoğrafları, dokunarak anladılar
SON DAKİKA