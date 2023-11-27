Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023: Ocak’ta maaşlar ne kadar olacak?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere veriliyor. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Aralık ayı ödemeleri henüz başlamadı.

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı Mahinur Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlarımız ve aileleri için sağladığımız Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık.

Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardım programlarımızı şeffaf bir anlayışla sürdürüyor, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz."