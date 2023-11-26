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Prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik kutusu açıldı; İşe 1998-2002-2008 yıllarında başlayana mini EYT piyangosu vuracak! Kadın/ Erkek 2 ila 6 yıl arasında...

Bağ-Kur 7200 gün emeklilik şartları, Türkiye'deki binlerce vatandaşın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların torba yasa içinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu çalışma, esnaf emeklisinin SSK ile eşitlenmesini amaçlamaktadır. Peki, Bağkur primleri ne zaman düşecek? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 18:56 Güncelleme 26 Kasım 2023, 18:56
Prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik kutusu açıldı; İşe 1998-2002-2008 yıllarında başlayana mini EYT piyangosu vuracak! Kadın/ Erkek 2 ila 6 yıl arasında... 1

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bu düzenleme, esnafa erken emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor. Prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle birlikte, esnafların erken emeklilik yolunu açacak olan düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak şekilde planlanmış durumda.

Prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik kutusu açıldı; İşe 1998-2002-2008 yıllarında başlayana mini EYT piyangosu vuracak! Kadın/ Erkek 2 ila 6 yıl arasında... 2

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik kutusu açıldı; İşe 1998-2002-2008 yıllarında başlayana mini EYT piyangosu vuracak! Kadın/ Erkek 2 ila 6 yıl arasında... 3

Bakan Işıkhan, "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz." ifadelerini kullanarak düzenlemenin önemini vurguladı.

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