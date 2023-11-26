Prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik kutusu açıldı; İşe 1998-2002-2008 yıllarında başlayana mini EYT piyangosu vuracak! Kadın/ Erkek 2 ila 6 yıl arasında...

1 Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bu düzenleme, esnafa erken emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor. Prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle birlikte, esnafların erken emeklilik yolunu açacak olan düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak şekilde planlanmış durumda.

2 Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.