Prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik kutusu açıldı; İşe 1998-2002-2008 yıllarında başlayana mini EYT piyangosu vuracak! Kadın/ Erkek 2 ila 6 yıl arasında...

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bu düzenleme, esnafa erken emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor. Prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle birlikte, esnafların erken emeklilik yolunu açacak olan düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak şekilde planlanmış durumda.
Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz." ifadelerini kullanarak düzenlemenin önemini vurguladı.